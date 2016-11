Bleib cool, Rumpelstilzchen!

Falls Sie manchmal überlegen, ob Ihr Glas noch halb voll oder doch schon halb leer ist, möchte ich Sie auf etwas aufmerksam machen: So ein Glas ist wiederbefüllbar. Was das bedeuten soll? Ich plädiere für Gelassenheit.

Für weniger Aufquargeln und Reinsteigern und Rumschreien. Für mehr Ruhe, Besonnenheit und Coolness. Zur eigenen Geburt kriegt man ja so einiges gratis, zum Beispiel tausend saudumme Ratschläge von Leuten, die alles besser wissen. Einen riesigen Haufen an Gelegenheiten, etwas falsch zu machen. Und Botenstoffe im Gehirn, die verschiedenste Emotionen auslösen können, darunter Ärger und Wut. Was man aber eigentlich als Geschenk zur Geburt bräuchte, ist Gelassenheit. Die gibt’s leider nicht gratis, die muss man sich erarbeiten. Das geht bei manchen schneller, bei anderen dauert’s ein Leben lang, wieder andere schaffen es nie.

Der ganze Tag besteht schließlich von vorn bis hinten aus wunderbaren Möglichkeiten, einen Gizi zu kriegen: Die Kinder schreien und streiten, die neue Freundin schreibt dauernd „Wieso antwortest du nicht?“, der Gatte hat wieder das leere Milchpackerl auf der Anrichte stehen lassen, die Schwiegermutter nörgelt, dass der Kaffee kalt ist, in der Sterneckstraße ist Stau, und der Nachbar hat die Mülltonne mitten in die Einfahrt gestellt.

Ich bin in solchen Situationen ganz einfach faul. Die Energie, die ich täglich zur Verwendung habe, reicht gerade so für die 768 Dinge, die ich tun muss, ich kann sie nicht damit verschwenden, mich aufzuregen. Ich ärgere mich so gut wie nie, und es dauert lange, bis man mich zum Auszucken bringt. Ich bin für mehr „na und, was soll’s“. Und mehr „ist doch mir wurscht“. Denn die Frage ist: Wem ist damit gedient, was ändert sich, wenn Sie wegen solcher Lappalien wütend werden? Das Einzige, was passiert, ist, dass Ihr Herz mehr arbeiten muss. Für das Weltgeschehen ist Ihr Rumpelstilzchenauftritt ein Minipups, den keiner hört. Der niemanden interessiert. Treten Sie innerlich einen Schritt zurück, dann noch einen, nehmen Sie sich aus der Situation heraus. Das ist alles nicht so wichtig. Manchmal ist man der Hund, und manchmal der Baum – so ist das Leben.

Und falls Sie jetzt denken: Heute klingt das Zuckergoscherl wie so ein scheiß Lebenshilferatgeber, also wirklich, glaubt die eigentlich, dass sie auch alles besser weiß, so eine blö- super, dann können wir gleich üben. Regen Sie sich nicht auf. Das ist nur Papier. Bleiben Sie gelassen, lehnen Sie sich zurück, trinken Sie Ihr Glas aus. Und dann füllen Sie es wieder auf.

Mareike Fallwickl arbeitet als freie Texterin und Lektorin. interaktiv@svh.at