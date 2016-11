Fleisch: Wir lieben einfach den Geschmack

Geliebt und geächtet: Fleisch polarisiert. Dass wir den Geschmack wollen und brauchen, ist sogar wissenschaftlich belegt. Obwohl Veggie und Vegan immer „hipper“ werden, bleibt Österreich ein Land der Fleischesser.

Fleisch ist sein Element: Bernhard Urban führt in St. Johann einen mittelgroßen Metzgereibetrieb. Dass ihm künftig seine Geschäftsgrundlage wegbricht, fürchtet der 36-Jährige trotz immer mehr Anti-Fleisch-Diäten nicht. „Diesen Trend gibt es, keine Frage. Nicht zuletzt weil da viel Geld fürs Marketing in die Hand genommen wird.“ Überbewerten will Urban die Entwicklung aber nicht. Es sei ein Minderheitenthema und eines, das er eher im städtischen Bereich verortet. „An den meisten geht das aber spurlos vorüber, das muss man auch einmal sagen. Leberkäse und Frankfurter sind nach wie vor unsere Hauptprodukte.“

Metzger: „Es wird bewusster Fleisch eingekauft.“

Die Umweltfolgen von Massentierzucht zu hinterfragen sei legitim und notwendig. Insgesamt werde auch durchaus bewusster eingekauft und mehr Wert auf Qualität gelegt. Eine Chance für Metzger, die regionale und hochwertige Ware anbieten. „Man muss aber sagen, dass man in Österreich kaum wirklich minderwertige Produkte finden wird, auch nicht im Supermarkt.“ Dafür sorge eines der weltweit strengsten Lebensmittelgesetze. Eine breite Abkehr von Schnitzel und Speck sieht Urban definitiv nicht: „Österreich ist und bleibt ein Land der Fleischesser.“ So gebe es auch immer wieder Ernährungstrends, die in die andere Richtung ausschlagen. Spezielle Stücke vom Rind stünden ganz hoch im Kurs und im Sommer habe ein markanter Grill-Boom grassiert, mit hoher Nachfrage nach Steaks und Würsteln. Selbst hält es der Metzger mit Paracelsus: „Ich esse sehr gern Fleisch, aber nicht jeden Tag drei Leberkäsesemmeln. Die Dosis macht das Gift.“

Geschmacksknospen extra für den Fleischgeschmack

Warum in den Industrieländern so viel Fleisch verzehrt wird (rund 62 Kilogramm pro Kopf und Jahr in Österreich), hat vor allem zwei Gründe: Aus dem einstigen Luxusgut ist ein stets verfügbares, leistbares Lebensmittel geworden. Doch das ist nicht alles.

„Es ist dieser unvergleichliche Geschmack von Fleisch. Wir lieben ihn einfach“, erklärt Maria Benedikt, leitende Diätologin am Uniklinikum Salzburg. „Umami“ nennt ihn die Fachwelt, eigentlich neben Salzig, Sauer, Süß und Bitter eine eigene, fünfte Geschmacksrichtung. Unsere Geschmacksknospen, so die Diätologin, können diesen Umami-Geschmack erkennen. Und wollen ihn nicht missen. Auch fleischlose Esser stehen auf Umami und kaufen wie wild Fleischersatzprodukte. Als „Renner“ gelten vegane Bratwürste.

Dem Gebot, strikt fleischlos zu essen, folgt übrigens nur ein Bruchteil unserer Gesellschaft. Benedikt geht von rund fünf Prozent Vegetariern/Veganern aus. Was wächst, ist die Gruppe der „Flexitarier“, die bewusst nur noch wenig Fleisch konsumieren. Benedikt: „Besonders junge, gebildete Frauen aus gutem Hause machen sich Gedanken darüber, mit welchem Aufwand ihr Essen hergestellt wird.“

Magersucht, die sich hinter Esstrend versteckt

Gefährlich wird es, wenn junge Mädchen aufhören, Fleisch zu essen, und plötzlich darauf beharren, nur noch selbst gekochtes veganes Essen zu sich zu nehmen. „Damit kaschieren viele junge Mädchen ihre Magersucht“, weiß Maria Benedikt. Die Diätologin weist auf die Vorteile von Fleisch hin. Fleisch liefert dem Menschen sehr wertvolle Nährstoffe: hochwertiges Eiweiß, Eisen, Zink und die wichtigen Vitamine A, D und B. Wer rein vegan isst, muss sich diese und andere Nährstoffe aus anderen Lebensmitteln oder durch Lebensmittelzusätze zuführen, um keine Mangelerscheinungen zu bekommen.

Tipp: Einmal täglich mit Genuss essen

Zu viel Fleisch kann hingegen zu Diabetes, Herz-Kreislauf- und Krebserkrankungen führen. Laut „Fleischatlas Österreich“ vertilgt der durchschnittliche Österreicher pro Woche 1,2 Kilogramm Fleisch. Empfohlen werden 300 bis 600 Gramm. Tipp der Diätologin: den eigenen Fleischkonsum halbieren, dafür die Gemüserationen mindestens verdoppeln, das sichere eine ausgewogene Ernährung. Und nicht zu vergessen: genießen. Auch jeder berufstätige Mensch sollte bewusst und mit Genuss essen – zumindest eine Mahlzeit täglich.

Von Sabine Tschalyj und Michael Minichberger