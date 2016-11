Mehr Jugendliche entscheiden sich für eine Lehre

Wenn seine Firma die Elektrotechnik in einem neu gebauten Gebäude macht, ist Florian Bauer von Anfang bis Ende der Baustelle überall dabei. „Das fängt beim Erden des Fundaments an und endet mit dem Einbauen der Schalter und Steckdosen“, so der junge Seehamer. Er absolviert seit dem Vorjahr bei Elektro Brettfeld in Elixhausen eine Lehre zum Elektrotechniker. „Oft sind wir jeden Tag woanders. Das ist voll interessant“, ist Florian zufrieden.

Über seine Lehrlingsentschädigung von rund 800 Euro netto im Monat meint er schmunzelnd: „In fast keinem Beruf verdient man im zweiten Lehrjahr mehr.“ Überlegt hat sich der Flachgauer trotzdem genau, was er nach Hauptschule und Polytechnischem Lehrgang Mattsee arbeiten will. „Bei Schnuppertagen in Firmen habe ich geschaut, was Installateure, was Mechaniker und was Mechatroniker eigentlich arbeiten“, so Florian. Überzeugt hat ihn schließlich die Elektrotechnik. Auch, weil er an seine Lehre noch ein Spezialmodul (Bustechnik) anhängen kann. „Dann habe ich so etwas wie einen zweiten Lehrberuf“, so der Lehrling.

Jugendliche wie Florian Bauer werden im Bundesland Salzburg mittlerweile stark gesucht. Viele Absolventen von Neuen Mittelschulen, die früher eine Lehre begonnen hätten, gingen heute in die HTL, beklagt Florians Chef Michael Brettfeld. „Uns Elektrikern, aber auch Kfz-Betrieben und anderen Unternehmen fehlen die Burschen“, so der Landesinnungsmeister der Elektrotechniker. Oft sind auch die schulischen Grundkenntnisse von Lehrlingsanwärtern mangelhaft. „In technischen Berufen sollte man schon Flächen und Hohlkörper ausrechnen können“, sagt Rudolf Eidenhammer, Lehrstellenleiter der Wirtschaftskammer Salzburg (WKS). IT-Berufe seien eine weitere betroffene Branche: Auch hier sind etliche Lehrstellen offen, es bewerben sich aber zu wenige Jugendliche, die in Mathematik sattelfest seien.

Insgesamt sinkt im Bundesland die Zahl der Lehrlinge. Aktuell machen 8342 Burschen und Mädchen eine Lehrausbildung. Heuer zeichnet sich zumindest bei den Einsteigern ein Aufwärtstrend ab. Insgesamt 2431 Lehrlinge sind mit Stand Ende Oktober in eine Lehre eingestiegen. Das ist ein Plus von zweieinhalb Prozent. Hier wollen Wirtschaftskammer und Unternehmer ansetzen. „Wir unterstützen die integrative Ausbildung, also verlängerte Lehren für Jugendliche, die länger brauchen“, so Eidenhammer. Immer mehr Tourismusbetriebe laden Jugendliche zum dreitägigen Schnuppern ein, damit sie sich ein Bild machen können. Eidenhammer: „Ein Koch muss vor der Lehre die Hitze einer Großküche kennengelernt haben, ein Tischler den Staub einer Holzwerkstätte.“ Die Berufs-Info-Messe im Salzburger Messezentrum soll den jungen Leuten die ganze Bandbreite der Lehrberufe zeigen.

Von Sabine Tschalyj