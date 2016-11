Der Obus soll auf das Land – aber wie?

Geheimprojekt für Salzburg AG: Firma tüftelt an Super-Batterie.

Die Stadtpolitiker wollen die Obusse in Zukunft auf das Land hinausfahren lassen, um die Pendler früher aufzunehmen. Die Linien 3, 5 und 4 könnten bis Bergheim, Grödig und Eugendorf verlängert werden. Für den 3er wird nach der Endstation in Itzling bereits eine Unterführung unter die Westbahn erbaut: Der Obus wird dann bis zur nächsten Regionalbus-Haltestelle fahren und dort umdrehen. Eine Arbeitsgruppe aus Salzburg AG, Verkehrsverbund, Stadtplanung und Landesbaudirektion soll nun „ergebnisoffen“ noch eine weitere Variante prüfen. „Man könnte auch die Regionalbusse in höherer Taktfrequenz in die Stadt hineinfahren lassen“, gibt Verkehrslandesrat Hans Mayr ein Ergebnis des jüngsten Verkehrsgipfels im Chiemseehof wieder.

Das Reichweiten-Problem

Verkehrschef Peter Brandl von der Salzburg AG hat längst die Fühler nach Lösungen ausgestreckt. So fand ein relativ diskretes Treffen mit der Firma Kreisel in Freistadt statt – die drei Brüder zählen zu den Gurus in Sachen Batterie-Technologie, die Autoindustrie gibt sich bei den gefragten Experten die Tür in die Hand. Markus Kreisel hält sich dem „Fenster“ gegenüber bedeckt. Es sei „nur ein erstes Kennenlernen gewesen“. Peter Brandl sagt, man habe „die polnische Firma Solaris, die unsere Busse herstellt, mit Kreisel zusammengespannt. Die schauen jetzt, ob sie einen Prototyp einer Batterie entwickeln können, mit der die Obusse bequem ohne Oberleitung weiterfahren können.“ Ein Problem dabei sind vor allem die Reichweiten.

Peking baute Oberleitung

Die aktuell eingebaute Not-Batterie bringt die 40 Tonnen schweren Gelenksbusse nur drei Kilometer weit – „mit 20 km/h und ohne Heizung und Lüftung, weil die mehr Strom verbrauchen als der Fahrbetrieb selbst“, so Verkehrsexperte Brandl. Eine Ladestation für eine E-Batterie koste eine Million Euro, Salzburg habe 106 Obusse, „wenn wir die umrüsten, laufen die Kosten davon“, so Brandl. Man sei für alles offen. Allerdings sei das Oberleitungssystem momentan unschlagbar – 2,7 Kilowatt Strombedarf pro Kilometer seien umgerechnet 0,6 Liter Dieselverbrauch. Auch Peking habe 300 batteriebetriebene Busse, die man für Olympia anschaffte, nunmehr an ein Oberleitungsnetz angeschlossen. Die Elektrifizierung eines Kilometers Straße in Salzburg kostet 800.000 Euro. Übrigens würde der Obus mit Oberleitung jeden Dieselbus auf Steigungen, etwa dem Rengerberg nach Hallwang, abhängen. „Das ist der Grund, warum in San Francisco nur Oberleitungsbusse fahren“ (Brandl).

„Mehr Busse in der Früh“

Die Stadtpolitik nahm zuletzt drei weitere nagelneue Solaris-Busse entgegen. Verkehrsstadtrat Johann Padutsch geht davon aus, „dass diese Garnituren bereits mit Batterien ausgestattet sind, mit denen wir das Stück ins Umland weiterfahren können“. Eine Verlängerung der Obuslinien komme nicht vor 2018. Unabhängig davon müsse die Frequenz der Regionalbusse, der S-Bahn und Lokalbahn erhöht werden. „In den Spitzenzeiten zwischen 6.30 Uhr und 8.30 Uhr und nach Büroschluss haben wir keine Kapazitäten mehr. Das ist das Wichtigste.“ Zudem stelle sich die Frage, ob die Nachbargemeinden sich nicht am 365-Euro-Jahresticket beteiligen sollten.

Sonja Wenger