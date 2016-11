Wenn die Kinder bis 30 bei den Eltern leben

Lange Ausbildung, teures Wohnen. Erst spät stehen Junge auf eigenen Beinen.

Der 20-jährige Speditionslehrling Marco wohnt mit seiner Mutter in einer kleinen Wohnung in Salzburg-Schallmoos. Vor Kurzem wollte der junge Mann ausziehen – und scheiterte. „Die Wohnkosten sind in Salzburg so hoch. Auf dem Land spart man sich 200, 300 Euro, dafür braucht man ein Auto.“ Marco besuchte vor seiner Lehre Gymnasium und HAK. Seine Mutter arbeitet als Reinigungskraft.

400 Euro für Garçonnière

Für die aus Passau stammende Silvia B., Jugendvertrauensrätin in Marcos Spedition, sind diese Lebensumstände ziemlich normal. „Viele Lehrlinge fangen heute erst mit 18, 19 an, die machen vorher HAK, Matura, Bundesheer. Im ersten Lehrjahr kriegen sie 527 Euro – ich zahle für meine winzige Garçonnière ja schon 410 Euro.“ Die 21-Jährige konnte nur deshalb mit 17 von zu Hause ausziehen, weil das deutsche Arbeitsamt Berufsanfängern eine Unterstützung für die Wohnkosten bezahlt. In Österreich bekomme man als Junger auch keine günstige Sozialwohnung, hat Silvia B. erfahren. „Da heißt es, lieber eine Familie mit Kindern. Dann musst du dir auf dem privaten Markt etwas suchen und drei Mieten Kaution zahlen.“

Der 35-jährige Patrik Sch. verließ mit 30 das „Hotel Mama“ – und bezog mit seiner Ehefrau eine Wohnung im selben Ort. Patriks Mutter wollte nach dem frühen Tod des Vaters nicht allein leben. So blieben er und sein Bruder im Haus, erzählt Patrik: „Die Mama hat uns bekocht und unser Zeug gewaschen. Ich habe 100 Euro Kostbeitrag bezahlt. Ich habe studiert und bis Mitte 20 eher wenig gearbeitet, weil ich dachte, ich muss sowieso noch mein ganzes Leben arbeiten. Irgendwann hat es ihr dann aber auch gereicht“, meint Patrik. Mit einem weinenden und einem lachenden Auge habe man sich getrennt. Patriks Mutter zog schon mit 17 aus – „sie wollte weg“, weiß ihr Sohn.

Generation Nesthocker

Die „Generation Nesthocker“ entwickelt sich zum europaweiten Phänomen. Laut EU ziehen junge Österreicher mit durchschnittlich 25,4 Jahren aus, kroatische Männer werden erst mit 34 flügge – das ist Rekord. Es sind mehrere Gründe, warum Kinder heute so lange zu Hause bleiben.

Noch in den 1970ern war es üblich, möglichst früh das „Nest“ zu verlassen – ein Nest, das oft gar keines war. Man floh aus harten Familienverhältnissen, stand seinen Mann, wollte keine alte Jungfer werden. So lebten 1971 in Salzburg nur 20 Prozent der jungen Männer zwischen 25 und 29 zu Hause – heute sind es 40 Prozent (siehe Info-Kasten). Auch der Druck für Mädchen, „unter die Haube zu kommen“, ist an der Statistik ablesbar: 65 Prozent der 18- bis 24-Jährigen lebten 1971 nicht mehr bei den Eltern – heute ist es genau umgekehrt: 65 Prozent dieser jungen Frauen sind noch zu Hause. Peter Kurz von der Landesstatistik mit einer Erklärung: „Man hat früher sehr jung geheiratet und bei den Frauen hat eine Bildungsexplosion stattgefunden.“ Dann: Der Erziehungsstil hat sich dramatisch geändert, Kinder werden heute respektiert – das Familienleben ist offener und wohl auch liebevoller geworden. Das bringt durchaus lebenstüchtige junge Menschen hervor.

Tüchtige junge Leute

Die 48-jährige Traudl lebt mit Mann und dem 27-jährigen Sohn im Generationenhaus in Salzburg-Liefering. Eigentlich hat Stefan nur ein Bett in Salzburg stehen. Der ältere von zwei Brüdern hat Schule, Studium, Wehrpflicht absolviert und dann seine eigene Firma gegründet. „Ich sehe ihn fast nie, meistens ist er irgendwo auf der Welt unterwegs“, erzählt Traudl, die selbst berufstätig ist. „Klar lässt er die Wäsche da, ich habe kein Problem damit, ich sehe das so, dass ich ihm den Rücken freihalte, damit er sich etwas aufbauen kann.“ Ihr Sohn zahle 250 Euro Kostgeld, „damit er sieht, dass nicht alles gratis ist“. Er habe sich Wohnungen angeschaut: „Unter 1000 Euro bekommt man nichts Gescheites“, sagt die Mutter. Das sei im Moment einfach eine ökonomische Überlegung.

Zukunftsängste

Franzi (29), eine junge Angestellte, hat studiert, ging mit 25 von zu Hause weg. Beide Eltern arbeiten, die Mutter 40 Stunden. Auch sie habe nebenher gejobbt – „eine Wohnung hätte ich davon nie bezahlen können.“ Sie habe schon im Haushalt geholfen – „aber wie praktisch es war, wie verwöhnt man wird und wie viel meine Mutter geleistet hat, das sehe ich erst jetzt“, meint Franzi.

Laut dem Online-Marktplatz ImmobilienScout24 wollen die Jungen in Wahrheit gar keine Nesthocker sein. 96 Prozent der befragten 18- bis 29-Jährigen, die noch zu Hause logieren, möchten ausziehen. Dafür wollen sie höchstens 500 Euro bezahlen, jeder Dritte will 60 bis 80 Quadratmeter Wohnfläche, so die Wünsche. Tatsächlich gehen aber in Salzburg im Schnitt bereits 45 Prozent des Nettoeinkommens für das Wohnbedürfnis drauf.

Die Situation der Jungen werde von der Politik ignoriert, kritisiert Salzburgs ÖGB-Jugendsekretär Stefan Stögermair: „Ich habe Maschinenschlosser gelernt, ich bin mit Begeisterung zur Arbeit gegangen. Aber das Wohnen ist unleistbar geworden.“ Die Wiederaufbau-Generation wendet gern ein, man habe auch früher klein angefangen. Der Unterschied ist: Die „goldene Ära“, die vielen zum Aufstieg verhalf, ist vorbei. Daniel Winter, junger Pressesprecher der Landes-SPÖ: „Viele Junge haben Zukunftsängste, sie sind mit prekären Arbeitsverhältnissen, Werkverträgen, Arbeitslosigkeit konfrontiert.“ Und dann sind da noch die „Traumberufe“ der Frauen. Eine Handelsangestellte, die ausgelernt 1523 Euro brutto verdient, ist durchaus wieder auf das alte Modell angewiesen. Schöner leben geht dann nur zu zweit.

* Marco ausgenommen, sind alle Namen geändert.

Sonja Wenger

Zahlen zum Thema

Anteil der 25- bis 30-jährigen Männer, die noch bei ihren Eltern wohnen … 38,2%

Von den Frauen in diesem Alter leben bei ihren Eltern … 23,7%

Anteil der 30- bis 34-jährigen Männer, die noch bei ihren Eltern wohnen … 21%

Von den Frauen in diesem Alter leben bei ihren Eltern … 11%

Anteil der 30- bis 34-jährigen Männer, die im Jahr 1971 bei ihren Eltern wohnten … 9%

Durchschnittsalter der schwedischen Frauen, wenn sie zu Hause ausziehen … 19

Durchschnittsalter kroatischer Männer, die das heimatliche Nest verlassen … 34

Anteil der 20- bis 24-jährigen Männer, die noch zu Hause wohnen (EU-Schnitt) … 72%