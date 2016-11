Und sie dreht sich weiter: Vinyl hat steten Aufwind.

Junge stehen auf Schallplatten, viele Musikläden auch. Erst kürzlich hat ein neuer Plattenladen im Salzburger Stadtteil Schallmoos eröffnet. Dort gibt es neben jeder Menge Vinyl auch Kaffee und DJ-Sessions, natürlich unter dem Motto „Vinyl only“.

Rush Hour in Amsterdam, Hard Wax in Berlin, Phonica in London. Wenn Jürgen Vonbank (28) an den idealen Plattenladen denkt, dann schweifen seine Gedanken in die Metropolen Europas. „Es gibt genug Beispiele, wo Plattenläden federführend für die Musikszene sind, wo neue Sachen entstehen“, sagt Vonbank.

Diesen Traum möchte er in Salzburg mit seinem Minerva-Store verwirklichen, den er gemeinsam mit Irene Kafedarova im September in der Schallmooser Hauptstraße eröffnet hat. Das Besondere daran: Das Sortiment besteht ausschließlich aus Schallplatten und ein paar Kassetten (ja, auch die sind zurück!). Der Fokus liegt auf elektronischer Musik.

Vinyl und Elektronik, interessiert das in Salzburg überhaupt jemanden? „Auf jeden Fall“, sagt Vonbank, der selbst als Musiker und DJ tätig ist. Die Clubkultur sei in der Mozartstadt stark im Kommen. In der elektronischen Musik habe Vinyl ohnedies Tradition, es war nie ganz weg. Heute gebe es gerade in diesem Genre viele Künstler, die ihre Musik nur auf Vinyl rausbringen.

„Vinyl only“-DJs, Kaffee und Plauschen im Minerva

Dass auch DJs noch mit Schallplatten umzugehen verstehen, das wird hier jeden Freitagabend ab 18 Uhr von diversen Salzburger Crews bei freiem Eintritt demonstriert. Der gegenseitige Austausch, das gemütliche Stöbern wird im Minerva großgeschrieben. Eine Bar wartet mit Getränken, Kaffee und einer Couch zum Verweilen, im hinteren Teil des Ladens kann man in Vinyl wühlen. Dort warten übrigens nicht nur House und Techno. Und es gibt auch Secondhand. Da sticht ein Konvolut an David-Bowie-Platten hervor. „Da hat einer seine Sammlung aufgelöst, das war ein Glück“, lacht Vonbank.

Ob es klug sei, in so unmittelbarer Nähe des renommierten „Musikladen“ in der Linzer Gasse ein Plattengeschäft zu eröffnen? „Wir sehen uns nicht als Konkurrenz, sondern als Ergänzung. Wir haben auch ein unterschiedliches Sortiment. Manchmal schicken wir Kunden zum ,Musikladen‘ rüber und umgekehrt.“

„Musikladen“: Viele unter 30 Jahren kaufen Plattenspieler

Seit drei Jahrzehnten gibt es den „Musikladen“. Geschäftsführer Nicolas Lachmayer war schon immer Vinyl-Fan, er hat es nie aus seinem Laden verbannt – obwohl es manchmal schwer zu bekommen war, wie er einräumt. Seit drei, vier Jahren verzeichnet er bei Vinyl jährlich einen Zuwachs von 15 bis 20 Prozent. Heute sei dieser nicht mehr so eklatant, aber nach wie vor steigend. „Es gibt Tage, wo ich gleich viel Vinyl wie CDs verkaufe“, sagt Lachmayer.

Gerade Junge finden Vinyl hip, jeder zweite Plattenspieler wird im „Musikladen“ von unter 30-Jährigen gekauft. Zu den meisten Platten gibt es Download-Codes, das kommt den Hörgewohnheiten der Jungen entgegen. Lachmayer setzt auch privat auf Vinyl: „Es hat einen warmen, satten Klang. Auch die Haptik ist wichtig.“ Und: Man höre so Musik wieder bewusster. Spätestens nach einer halben Stunde müsse man ja aufstehen und die Platte umdrehen, schmunzelt Lachmayer.

Von Petra Suchanek

Am Foto: Irene Kafedarova und Jürgen Vonbank in ihrem neuen Minerva-Plattenladen in Schallmoos.