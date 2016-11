Es gibt Trost für alle Wartenden am Flughafen

Der Vorkoster testet das „Jedermann“-Restaurant.

Die Welt ist ungerecht. In der öffentlichen Meinung gilt die Bahn als unzuverlässig, angeblich wegen Verspätungen ohne Maß. Dabei fahren die Züge meist mit preußischer Akkuratesse ab, höchstens mal minimal anders, als es der Fahrplan wollte. Über solche Kleinigkeiten kann die Luftfahrt nur lachen. Die Maschine nach London startet 35 Minuten später? Eine Lappalie.

Für den Charter aus Antalya zeigt das Board zwei Stunden „delay“? Schicksal. Nach der Ankunft aus Mallorca auf den Koffer zu warten erfordert die Geduld eines Buddha. Beim Flieger ist das alles normal. Man stelle sich vor, die ÖBB würden verlangen, jeder Fahrgast müsse spätestens eine Stunde vor Abfahrt des Zuges im Bahnhof sein. Dass jeder Reisende Schlange steht, um bis in die Schuhsohlen durchsucht zu werden, gibt es auch nur im Airport. Wer nun glaubt, aus all den Widrigkeiten könne sich kein erfolgversprechendes Geschäftsmodell entwickeln, der irrt. Der Flughafen Salzburg ist heuer 90 Jahre alt geworden.

1926 stand da eine aufgelassene Holzbaracke von 22 Quadratmetern samt Sonnenschirm – „Städt. Flugplatz“ schrieb man stolz auf die Tafel. Die Landewiese erlebte im ersten Jahr 410 Starts und Landungen mit rund 800 Passagieren. Daraus erwuchs inzwischen ein Millionen-Unternehmen mit 1.828.309 Fluggästen im Vorjahr. Samt all den Unannehmlichkeiten eines Großbetriebs wie dem Lärm. Von den bayerischen Nachbarn deshalb offen befehdet und heimlich genutzt. Letztlich kann der Flughafen nichts für die üblen Verspätungen. Zum Trost schuf er für alle Wartenden die Gastronomie.

Nun möchte der Flughafen auch Gäste aus der Stadt anlocken, nicht nur die schwierige Klientel genervter Reisender. Was die Bewirtung angeht, scheint die Gastronomiegesellschaft auf Sinnsuche zu sein. Namen wechseln im Jahrestakt, Konzepte auch. Buffet gibt’s im Marktrestaurant, all you can eat in den Panoramastub’n. Wohin, wenn eine Familie den Kleinkindern mal Flugzeuge „in action“ zeigen und doch gut essen will? Was einst der „Globetrotter“ war, heißt jetzt „Jedermann“, dorthin gingen wir.

Mit flauem Gefühl im Magen – der Vorkoster aß sehr oft sehr schlecht in Flughäfen. Die Speisekarte hielt Bodenhaftung. Im Salzburger Suppentopf versammelten sich Stückchen von Rindfleisch und Frankfurter mit Nudeln in tadelloser Brühe (€ 6,80). Umfangreich die Salatauswahl, auf der einigermaßen frische Garnelen lagen, gebacken in Kartoffelstroh (€ 15,20). Der Klassiker Rindsroulade kam artgerecht: mürbes Fleisch, Erdäpfelpüree plus buntes Gemüse (€ 17,80). Das gebratene Zanderfilet, liegend auf Pinienkern-Risotto, hätte ein paar Minuten weniger Pfanne vertragen, aber das passiert in der Mehrzahl aller Restaurants. Der Salz-Burger war speckkräftig und chilischarf angelegt (€ 15,30). Richtig gut gelang der trocken-aromatische Topfen zum Topfenstrudel (€ 5,30), schön bitter auch die Schokolade im Schokoküchlein (€ 6,90) und vom Sorbet-Trio (€ 7,50) machte die Birnenversion den meisten Spaß. Zum Zeittotschlagen also kulinarisch gut geeignet.

Die Verspätung ist der Freund der Flughafen-Gastronomie. Weshalb übrigens Bahnhofsrestaurants nicht florieren, weil eben der Fahrgast keine halben Tage auf dem Bahnsteig verbringt.

