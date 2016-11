„Auf den Everest habe ich keine Lust“: Extremkletterin Christina Huber im Interview

Die bayrische Extremsportlerin Christina Huber findet ihr Glück fernab alpinistischer Trampelpfade. Mit dem Salzburger Fenster sprach sie über ihre Tour 2015 auf den Cerro Torre – mit Caro North als erste freikletternde Frauenseilschaft. Am 27. November sind die beiden Frauen beim Bergfilmfestival im Das Kino zu Gast (Festivalstart am 16. November).

Der Cerro Torre gilt als tückischer Berg. 2012 schaffte ihn David Lama als Erster freikletternd. Warum wollten Sie rauf?

Christina Huber: Der Berg ist wahnsinnig hübsch. An ihm haben sich schon viele Leute probiert, es gibt viele Geschichten über ihn. Im Unterschied zu den meisten Bergen führt da kein einziger einfacher Weg hinauf.

Wie lange waren Sie unterwegs?

Fünf Tage. Die waren aber mit viel Gehen verbunden, rund 80 Kilometer – zum Berg und wieder zurück. Durchgeklettert sind wir ca. 22 Stunden, mit Abseilen.

Wovon ernährt man sich auf so einer Tour?

Von Trockennahrungstüten. Die füllt man mit heißem Wasser auf, dafür kocht man einfach den Schnee auf. Und Keksen. Wichtig ist auch, ganz viel zu trinken.

Was war das für ein Gefühl, am Gipfel zu stehen?

Wir wussten, dass am nächsten Tag schlechtes Wetter kommt, deshalb mussten wir sofort wieder runter. So richtig darüber gefreut habe ich mich erst, als ich wieder in der Zivilisation war.

Erste freikletternde Frauenseilschaft – freut Sie dieser Erfolg?

Das war nicht unser Ziel, wir wollten nur auf den Berg. Uns kam zugute, dass es ein Tag mit guten Verhältnissen war. Freiklettern heißt ja, ohne Hilfsmittel aus eigener Kraft raufzukommen.

Wie beweist man das?

Das basiert auf Vertrauen. Natürlich gibt es ein Foto vom Gipfel, aber wie soll man bei so einer langen Tour beweisen, dass man etwas frei geklettert ist? Beim Bergsteigen gehört es zum Anstand, dass man keine Ergebnisse vortäuscht. Auch wenn das in der Vergangenheit leider über manchen Sportler zu lesen war, ist es doch die seltene Ausnahme. Für uns kommt das nicht infrage!

Alpinismus ist heute oft Massentourismus. Wird der Extremsport noch extremer, um da noch punkten zu können?

Das ist eine schwierige Frage und aus meiner Sicht sehr individuell. Mir geht es nicht darum, Rekorde zu brechen. Für mich ist es Ausgleich und Urlaub. Auf den Everest habe ich keine Lust. Das ist wirklich Massentourismus am Berg. Patagonien ist damit nicht zu vergleichen. Dort ist viel weniger los, auch wegen der schwierigen Wetterverhältnisse. Es wird aber auch dort mehr.

Ändert sich der doch geringe Frauenanteil beim Extrem-Bergsteigen?

Ja, da ändert sich viel. Ich habe in letzter Zeit wahnsinnig interessante junge Frauen kennengelernt, wie Brette Harrington, die enorme Leistungen hervorbringen. Ich denke, dass der Frauenanteil steigt. Ob er mal fifty-fifty sein wird, kann ich nicht sagen. Denn es ist und bleibt eine Schinderei. Man muss mögen, sich zu verausgaben. Man kann als Frau ähnlich viel trainieren wie ein Mann, aber unsere Physiologie ist eine andere. Beim Gepäck-Tragen haben Männer sicher Vorteile.

Denkt man die Gefahr mit? Ist sie ein Kick?

Ich versuche, sie so weit wie möglich zu kalkulieren. Ich mache mich im Vorfeld fit, schaue, wie das Wetter wird, wie die Routenverhältnisse aussehen. In Patagonien ist es nicht wie in den Alpen, wo man die Bergrettung ruft und gleich jemand kommt. Das macht das Bergsteigen ernster. Einen Kick gibt mir das nicht. Was mich reizt, ist die Freiheit am Berg, das gemeinsame Erklimmen, am Gipfel zu stehen und Spaß mit der Seilschaft zu haben.

Sie lieben Eis. Ist es unberechenbarer als Stein?

Es kann schon nochmal gefährlicher werden. Die Tour, die wir am Cerro Torre geklettert sind, war zu 90 Prozent auf Eis. Da hat man durchgehend Steigeisen an und Eisgeräte in der Hand. Es ist ein ganz besonderes Eis, eher schneeig. Da merkt man schnell, wenn man nicht weiterkommt.

Wann sollte man auf Eis besser umkehren?

Wenn man so gewisse Wumm-Geräusche hört, das Eis milchig ist oder es starke Temperaturschwankungen gab. Oft sagt es einem auch das Gefühl.

Bedeutet umzudrehen für Sie scheitern?

Nein. Es ist sogar oft eine größere Leistung, als das Ziel zu erreichen, weil es in dem Moment ein beschissenes Gefühl ist. Ab und an fängt man auch zu zweifeln an, ob es nicht doch gegangen wäre. Aber dann hat man wenigstens noch ein Ziel fürs nächste Mal.

Urlaub am – eisfreien – Meer ist für Sie kein Thema?

(Lacht): Doch, das habe ich mit meinem Freund auch schon gemacht, aber nur in Verbindung mit Sportklettern.

Zur Person

Christina Huber: Aufgewachsen in Garmisch-Partenkirchen, nahmen sie ihre Eltern früh mit in die Berge. Mit 15 Jahren entdeckte die heute 27-Jährige ihre Liebe zum (Eis-)Klettern. Im Februar 2015 bezwang sie mit Caro North den Cerro Torre, eine „Granitnadel“ am Rande des

Inlandeises von Patagonien (Argentinien), freikletternd.

Von Petra Suchanek