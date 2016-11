„Paterson“ und die Poesie der kleinen Dinge

Handlung:

Die Helden von Jim Jarmusch sind stets ein wenig aus der Zeit gefallen. In diese Ahnengalerie der Unzeitgemäßen reiht sich nun recht passend ein Busfahrer mit Hang zur Poesie ein.

An fast jedem der acht Tage, von denen dieser Film erzählt, macht sich der schweigsame Paterson mit Lunchpaket und Notizbuch auf den Weg zur Arbeit. Paterson arbeitet als Busfahrer in dieser Kleinstadt, die genau so heißt wie er. Ebendieser Stadt hat William Carlos Williams, Patersons Lieblingslyriker, einst ein Versepos gewidmet. Und auch Paterson schreibt Gedichte. In der Mittagspause sucht er in der Nähe eines Wasserfalls Ruhe und notiert seine Ergüsse in ein kleines Notizbuch. Ansonsten ist sein Alltag unspektakulär und vorhersehbar. Seine ambitionierte Frau Laura träumt hingegen abwechselnd von einer Karriere als Country-Sängerin und Cupcake-Bäckerin.

Inszenierung:

Mit „Paterson“ präsentiert Jarmusch einen Gegenentwurf zum gängigen, von Drama und Action dominierten Kino. In diesem Film müssen die Figuren keine großen Konflikte austragen. Handlung gibt es praktisch keine. Und dennoch passiert unglaublich viel. Sein Film, so Jarmusch, sei als eine Feier der Poesie von Details gedacht. Auf diese Weise werden in „Paterson“ scheinbare Nebensächlichkeiten des Alltags zu großen Ereignissen: Streichholzschachteln etwa, Gespräche über Iggy Pop, ein Vampirfilm mit Bela Lugosi und natürlich Gedichte. Die Atmosphäre ist gewohnt lakonisch, Adam Driver überzeugt mit minimalistischem Schauspiel – und bekommt hierbei beinahe Konkurrenz von einer englischen Bulldogge.

Botschaft:

„Es ist ein Film, dem man es erlauben sollte, einfach an einem vorbeizuziehen, so wie Bilder, die man durchs Fenster eines Linienbusses wahrnimmt, der sich durch eine kleine, vergessene Stadt bewegt“ (Jim Jarmusch).

Der bewegendste Moment:

Die Selbstverständlichkeit, mit der in dieser Welt über Kunst und Kultur gesprochen wird. Einmal begegnet Paterson einem Mädchen, das auch Gedichte schreibt. Zum Abschied fragt es: „Mögen Sie Emily Dickinson?“

Fazit:

Mit „Paterson“ zelebriert Jim Jarmusch das unaufgeregte Dasein als poetisches Spektakel. Quasi ein Gedicht von einem Film. Ab 17. November in den Kinos.

Helmut Hollerweger

Titelfoto: Filmladen