DAWA: Große Stimme und viel dahinter

Beamen wir uns kurz zurück ins Jahr 2014. Zum legendären „On the Rocks“-Festival in Golling. Links liegen leere Bierdosen, rechts volle Menschen. Und dann hört man plötzlich im Hintergrund Tracy Chapman. Kurze Verwirrung. Das kann ja nicht sein. Ein paar Akkorde später stimmt ein Cello ein. Das ist nicht Chapman.

Auf der kleinen Bühne vor dem Gollinger Steinbruch waren DAWA – zu diesem Zeitpunkt noch ein kleiner, schüchterner Stern am österreichischen Folk-Himmel. Der breiten Öffentlichkeit bekannt wurden sie dann durch ihren überraschenden zweiten Platz beim Songcontest-Vorentscheid. Trotzdem sind die vier Wiener ihrer Linie treu geblieben: ruhig, melancholisch, alternativ und intim. Der bewegende Akustik-Sound aus ihren drei Alben bleibt im Gedächtnis.

Vor allem das erste Album namens „This Should Work“ ist ein Meditationsprogramm für regnerische Sonntage und bringt Entschleunigung an stressigen Montagen. Hörenswert ist neben dem ruhigen „Roll the Dice“ auch das rhythmische „Take a Breath“, bei dem nicht nur die einzigartige Stimme von Sänger John Dawa für Gänsehaut sorgt, sondern auch das mitreißende Cello-Solo von Laura Pudelek.

Gegen die Makemakes konnten sich DAWA beim ESC-Vorentscheid zwar mit dem optimistischen „Feel Alive“ nicht durchsetzen, aber das ist vermutlich das Beste, was den jungen Alternativen passieren konnte.

Am 21. November kommen DAWA in die ARGEKultur Salzburg. Und die wunderbare „Avec“ (FM4-Hörern bekannt durch „Granny“) übrigens auch.

Katharina Maier