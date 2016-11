Berufsinformationsmesse: Wer sich informiert, der profitiert

Wo soll die Reise hingehen? In Familien mit Teenagern ist die Wahl der geeigneten Schule oder des passenden Lehrberufs ein Topthema.

Und das zu Recht, wie Fachleute betonen. Denn der Frust, nicht am richtigen Platz gelandet zu sein, raubt einem jungen Menschen wertvolle Lebenszeit.

„Jugendliche sollten nicht darauf schauen, was der beste Freund, die beste Freundin macht“, warnt Gabriele Tischler, Leiterin des Talente-Checks Salzburg der Salzburger Wirtschaftskammer. In diesem Testzentrum können Schüler und auch Erwachsene ihre persönlichen Stärken ausloten und anschließend mit einem Psychologen geeignete Schulen und Berufswege besprechen.

Seit dem Start im Oktober 2015 herrscht ein Riesen-Run auf den Talente-Check, der sich von 17. bis 20. November auch auf der Berufs-Info-Messe BIM im Salzburger Messezentrum präsentiert.

Berufsinformationsmesse und Talente-Check nutzenDie Messe bietet Jugendlichen und Erwachsenen einen Überblick über verschiedenste Schulen und Berufsfelder in und um das Bundesland Salzburg. An Infoständen erfahren die Besucher, worauf es den einzelnen Schulen und Berufen ankommt. Man kann einmal hautnah dran sein, wenn Bäcker Croissants backen, Polizisten über ihre Arbeit erzählen oder große Betriebe zeigen, wie die Arbeit bei ihnen ausschaut. Über die Schulter schauen lassen sich auch die besten österreichischen Lehrlinge aus 26 Berufen, die auf der BIM an der Berufs-Staatsmeisterschaft teilnehmen. Der Ansturm dürfte wieder groß sein. Pro Berufs-Info-Messe zählte man in den vergangenen Jahren rund 30.000 Besucher.

Wissenswertes zur Berufsinformationsmesse

Vier Tage lang, von Donnerstag, 17., bis Sonntag, 20. November, findet im Salzburger Messezentrum die Berufs-Info-Messe BIM statt.

Die Öffnungszeiten sind täglich von 9 bis 17 Uhr.

Der Eintritt ist frei.

Knapp 200 Aussteller präsentieren ihre Bildungs- und Arbeitsangebote.

Beim „Talente-Check“ sind Eignungstests möglich. Einige Programmpunkte auf der BIM: Elternnachmittag: „Pflichtschule – was dann?“ heißt ein Vortrag, der Müttern und Vätern Ruhe und Gelassenheit bei der Ausbildungsentscheidung geben soll. Er findet am Samstag, 19. 11. 2016, um 14 Uhr in Halle 1, 1. OG, Raum 15/16, statt. Anmeldung empfohlen unter elternnachmittag@wks.at.

An Maturanten richtet sich am Samstag, 19. November, der Vortrag „Matura – was nun?“ in Halle 7 (Pansound-Bühne). Beginn ist um 11.45 Uhr.

Vorführungen gibt es auf der Pansound-Bühne in Halle 7. Ein Auszug: Am Freitag, 18. November, stehen Hairstyling und Make-up auf dem Programm. Vorgeführt von Schülern/-innen der Höheren Lehranstalt für Mode Hallein. Beginn: 13.45 Uhr.

Zu einer Modenschau lädt die Fachschule für Mode HBLA Annahof. Diese findet am Samstag, 19. November, um 10 Uhr statt.

Die Besten der besten österreichischen Nachwuchs-Fachkräfte zeigen in Halle 10 ihr Können: Und zwar im Rahmen der diesjährigen Berufs-Staatsmeisterschaften in 26 Berufen („Austrian Skills“). Mechatroniker, Maurer, Maler, Fliesenleger, CNC-Dreher und viele andere lassen sich bei der Wettbewerbsarbeit beobachten. Die besten Teilnehmer qualifizieren sich dabei für die WorldSkills-Berufsmeisterschaften 2017 in Abu Dhabi.

Alle Infos zur BIM unter www.berufsinfomesse.org.

Von Sabine Tschalyj