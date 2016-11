Salzburg liegt am Atlantik

Das Wetter ist zugleich global und lokal.

Das Azorenhoch und das Tief über der Biskaya sind vielen von uns genau so vertraut wie der Föhn im Gasteiner Tal, die Kältelöcher im Lungau oder der Dauerregen im Salzkammergut. Es gibt keine Region in Salzburg, die nicht mit mindestens einem lokalen Wetterphänomen aufwarten kann, seien es die hartnäckigen Nebelfelder im Zeller Becken oder die berühmten „Schneelöcher“ im Tennengau – all diese kleinräumigen Besonderheiten haben ihren Ursprung aber ganz woanders. Um beispielsweise zu wissen, wann die warmen Föhnböen dem Pinzgau einheizen, muss die Wetterprognose zuvor exakt berechnen, wann kanadische Kaltluft zum Atlantik vorstößt.

Atmosphärische Entwicklungen, die Tausende Kilometer entfernt von uns stattfinden, entscheiden darüber, wie das Wetter in Salzburg wird. Globale Zusammenhänge sind das Um und Auf der modernen Wetterkunde, es muss über den Tellerrand geschaut werden! Das Wort „Wetter“ kommt vom althochdeutschen Wort „wetar“, was so viel wie Wind oder auch Wehen bezeichnete. Heute definiert Wetter den spürbaren, kurzfristigen Zustand der Atmosphäre an einem bestimmten Ort der Erdoberfläche, der unter anderem als Sonnenschein, Bewölkung, Regen, Wind, Hitze oder Kälte in Erscheinung tritt.

Für das punktuelle Wetter sind jedoch die großräumigen Strömungsverhältnisse in der Atmosphäre entscheidend, die von wechselnder Feuchtigkeit und den globalen Windsystemen abhängen. Auch das Gelände (z. B. Gebirge, Küsten und Wüsten, Neigung und Bewuchs von Berghängen) und die Rauigkeit der Oberfläche (z. B. Wälder, Windschneisen, große Gebäude) beeinflussen das Wetter. In einem stark gegliederten Land wie Salzburg, das neben einem großen Gebirgsanteil auch Teile des nördlichen Alpenvorlands umfasst und mit dem Lungau auch in die Klimaregion der Alpensüdseite reicht, können auf engem Raum zahlreiche lokale Wetterphänomene entstehen.

Das Wetter …

… in dieser Woche: Es wird milder und trockener als zuletzt. Erst am Wochenende wird der Regen etwas häufiger.

… in dieser Woche vor 9 Jahren: Eine frühe Winterphase bringt auch in der Stadt Salzburg Dauerfrost und eine Schneedecke.

… in dieser Woche vor 14 Jahren: Ein extremer Föhnsturm wirft in Stuhlfelden die Pinzgauer Lokalbahn um, ein Todesopfer ist zu beklagen.

… in dieser Woche vor 24 Jahren: Starkes Tauwetter nach Schneefällen führt im Pinzgau zu Murenabgängen und Hochwasser.

Aktivitätstipp: Die freundlicheren Tage erlauben im Neuschnee der letzten Tage einen Frühstart in die Wintersportsaison.