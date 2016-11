Jobgeschichten: Macht Ihnen Putzen Spaß?

Eine Frau erzählt über die schönen Seiten ihres Jobs – und die ekligen.

Am 8. November war „Internationaler Tag der Putzfrau“. Silvia Skoupy, 51, ist verheiratet, Mutter zweier Kinder und arbeitet seit 2008 als Reinigungskraft in der NMS Faistenau.

Gibt’s am Tag der Putzfrau Blumen vom Arbeitgeber?

Silvia Skoupy: Bisher nicht (lacht). Ich hab ehrlich gesagt nicht einmal gewusst, dass es diesen Tag gibt.

Kann man am Putzen Spaß haben?

Mir macht das total Spaß, das ist meine Erfüllung. Ich bin wirklich froh über meinen Job.

Für viele Menschen ist es schon eine Überwindung, die eigene Wohnung zu putzen. Sie lieben es sogar, hinter anderen nachzuputzen. Woher kommt das?

Beim Putzen sieht man, dass man etwas weiterbringt. Man geht raus und weiß, es passt wieder für den nächsten Tag. Man vermittelt den Kindern auch ein Reinlichkeitsgefühl. Besonders am ersten Schultag nach unserem mehrwöchigen Sommer-Großputz sollen sich die Kinder so richtig wohlfühlen. Man muss die Putz- und Einlassmittel noch riechen können.

Haben Sie das Gefühl, dass Ihnen in Ihrem Beruf genug Wertschätzung entgegengebracht wird?

Das ist ganz unterschiedlich. Klar gibt es Kinder, die sagen, du bist nur da, um meinen Schmutz wegzuräumen. Aber viele versuchen, ihren Platz ordentlich zu hinterlassen. Für die habe ich dann auch mal Gummibärli mit.

Die Bezahlung passt?

Wenn es über Vermittlungsfirmen läuft, wird oft wenig bezahlt. Die Gemeinde zahlt aber gut.

Der Beruf schlägt sich aber auch auf den Körper?

Ich glaube, es gibt keine Putzfrau, die mit 40 noch keine Beschwerden hat.

Waren Sie schon als Kind mehr auf Ordentlichkeit bedacht als andere?

Ich habe mir mit zwei Geschwistern ein Zimmer geteilt, da war nicht viel mit Ordentlichkeit. Später war ich im Internat. Dort musste jedes Kleidungsstück Bug auf Bug liegen. Die Leintücher wurden uns vom Bett gerissen, wenn sie nicht glatt gestrichen waren. Man kann schon sagen, dass das ein wenig anerzogen ist.

Es gibt aber beim Putzen sicher etwas, das Sie weniger gern machen?

Fensterputzen. Das schiebe ich, so lang es geht. Da muss ich mir die Kraft einteilen, weil viel Überkopfarbeit dabei ist.

Kommt man als Putz-Profi in andere Wohnungen und denkt sich, da sollte auch mal jemand drübergehen?

Das passiert mir eher in Gasthäusern und Spitälern. Das sind öffentliche Gebäude, in denen die Reinigung ordentlich gemacht gehört. Mir fällt es sofort auf, wenn das nicht passt, ich bin da pingelig. Ich war einmal in einem 4-Sterne-Hotel. Zum Glück habe ich erst nach dem Essen die Toilette besucht, sonst hätte ich keinen Bissen hinuntergebracht.

Erinnern Sie sich an einen besonders ekelhaften Putz-Moment?

Es gab einmal einen Vorfall mit einem Fisch, der einfach in den Mistkübel geschmissen wurde. Ich habe das zum Glück noch am selben Tag gesehen. Wäre der Fisch über Nacht im Raum geblieben, hätte man den am nächsten Tag nicht betreten können.

Ihr Geheimtipp für alle putzenden Menschen?

Die Putzmittel, die wir in der Schule verwenden, kriegt man im Einzelhandel nicht. Empfehlen kann ich Mikrofasertücher – die etwas teureren, dann stimmt auch die Qualität.

Interview: Thomas Strübler

Foto: Strübler