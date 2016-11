Kochbuch: Süße Früchtchen ganz delikat

Sauer ist das Gegenteil von süß. Punkt. So wird in Österreichs Küchen gern getrennt, was durchaus zusammenpasst. Denn beim Topf regiert oftmals der Kopf, nicht der Gaumen.

Man erinnere sich: Preiselbeermarmelade zum Schnitzel, Rotkraut zum Reh, das hat Tradition hierzulande. Und doch bleibt die Kombination von süß und sauer die Ausnahme in den Kochtöpfen der Österreicher.

Bernadette Wörndl will das ändern. In ihrem jüngst erschienenen Kochbuch „Obst“ macht die gebürtige Faistenauerin, die heute in Wien als Kochbuchautorin und Foodstylistin tätig ist, Staunen, wie vielfältig süße Früchte auch in der pikanten Küche eingesetzt werden können. „Durch meinen Aufenthalt in Amerika bin ich von der kalifornischen Küche geprägt“, erzählt sie.

Und sie erinnert sich: In der Pension ihrer Oma liebten die deutschen Gäste so genannte Reiberdatschi aus Kartoffeln mit Apfelmus. „Das fanden wir Kinder seltsam“, lacht sie. Heute weiß sie: Apfel und Birne harmonieren wunderbar mit Fleisch. Beeren und Kirschen sind da schon heikler. „Bei den Beeren habe ich mich an die Schweden angelehnt. Die kombinieren gern Fisch mit Heidel- oder Brombeeren“, weiß Wörndl. Denn auf Reisen studiert sie mit Leidenschaft die Küche anderer Länder. „Ich gehe auf Märkte, rede mit Leuten vor Ort. Da entstehen viele neue Ideen.“

In ihrem neuen, bereits dritten Kochbuch, setzt sie auf Abwechslung: „Mir war es wichtig, nicht nur ausgefallene, sondern auch einfache Gerichte zu präsentieren.“ Dem Einkoch- und Einrex-Thema gibt Wörndl ebenso Platz wie Menüvorschlägen und – denn nicht alles wird hier mit Saurem kombiniert – Desserts und Mehlspeisklassikern.

Welches Rezept sie denn Einsteigern empfehle, die sich am süß-saurem Genuss erstmals versuchen wollen? „Wenn Gäste kommen, koche ich gern das Senfkaninchen mit Heidelbeeren, das kommt immer gut an, ist gut vorzubereiten, kann auch mit Huhn gemacht werden und wird beim Aufwärmen noch besser.“ Auch mit ihrem „Korma“-Curry, in dem sie Huhn mit Cashewnüssen und getrockneten Marillen kombiniert, habe sie beste Erfahrungen gemacht. Vor eine Herausforderung habe sie der Zander mit Erdbeeren gestellt: „Da wusste ich selbst nicht, ob das funktioniert. Aber mit dem Paprika hab ich dann die Kurve gekriegt“, lacht sie.

Das Schöne an diesem Buch, einmal ganz abgesehen von den Rezepten: Mit einem einleitenden Kommentar zu jedem einzelnen Rezept verleiht Wörndl den Gerichten eine persönliche Note. Da spürt man die Liebe zum Kochen, die ihr die Faistenauer Oma mit auf den Weg gegeben hat. Ein Genuss fürs Auge sind die Fotografien von Gunda Dittrich. Sie garantieren, dass man das Buch immer gern zur Hand nimmt. Und sei es nur zum Schmökern.

Von Petra Suchanek

Bernadette Wörndl „Obst. 120 Rezepte von salzig bis süß“. Mit Fotos von Gunda Dittrich. 240 S., 34,90 €, Brandstätter Verlag, Wien 2016.