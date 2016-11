Mord, Totschlag und Kloster-Luxus

Auf zu neuen kulinarischen Ufern mit dem Gourmetpass.

Mal was Neues probieren! Ein Restaurant besuchen, in dem man noch nie war. Dieser Wunsch birgt allerdings die Gefahr des Reinfalls. Also doch wieder ins bewährte Lokal, wo man den Status eines Stammgastes erlangt hat, sich schon beim Wegfahren von daheim auf die Lieblingsspeise freut? Nein, diesmal etwas ganz Neues. Finanziell lässt sich das Risiko einbremsen.

Man kann sich den SN-Gourmetpass kaufen um 78 Euro (mit der SN-Card reduziert auf 64 Euro). Dafür bekommt man vier Gutscheine für je ein dreigängiges Menü, einzulösen in 20 Restaurants, verteilt aufs ganze Land. 19 Euro (SN-Card 16 Euro) sind ein überschaubarer Preis für ein abendliches Mahl, Getränke bezahlt man extra.

Es locken namhafte Restaurants wie das Mesnerhaus in Mauterndorf oder Aichhorn in Kleinarl – aber nein, etwas Neues. Denn es machen Betriebe mit, in denen sogar der Vorkoster noch nie aß. So verschlug es uns nach Mattighofen. Dort führt Franz Schickbauer „Franzl’s Schlossrestaurant“, passend im örtlichen Schloss. Tatsächlich ein repräsentativer Bau, angesichts dessen uns wieder einfiel: Hier waren wir doch schon mal! 2012, allerdings nicht essend, nur schauend, bei der Landesausstellung, in der es um das Verhältnis zu den Bayern ging.

Drinnen gerieten wir in Mord und Totschlag. Jedenfalls fast. Nebenan schrien Männerstimmen, hoffentlich nicht der Koch. Nein, es war Kriminacht, kauend durften Gäste einen Fall lösen. Unter hellen Gewölben sitzend sahen wir gut gefüllte Räume, Jungvolk mischte sich mit älteren Herrschaften, der Betrieb lief bestens. Und der Service war sehr freundlich zu uns. Der Dreigänger wurde serviert, ohne dass wir wählen konnten. Aber was spricht gegen einen feinen Waldorfsalat mit würzig-saftigem Roastbeef? Oder gegen die rosig gebratene Brust einer Barbarie-Ente mit Kohlsprossen und Gnocchi? Nichts. Ebenso nicht gegen ein bittersüßes Zimtparfait. Die Gutscheine wurden anstandslos akzeptiert. Ein tadelloses Essen (12 Punkte), das wir mit passendem Wein auf eigene, überschaubare Rechnung begleiteten.

Auf nach Bayern – jedenfalls ein bisschen. In Bayerisch Gmain verwirklichte der Arzt Andreas Färber mit dem Wellnesshotel „Klosterhof“ seinen millionenschweren Traum. Seit der Eröffnung heuer im Juli überschlägt sich das Netz vor Bewunderung. Tatsächlich eine moderne Anlage von gepflegtem Luxus. Restaurantgäste wie wir werden in eine schöne Zirbenstube im alten Teil gebeten. Auch hier: höflichster Service. Wir durften aus einer Karte unseren Dreigänger auswählen.

Lachstatar eröffnete, fein mit Roter Bete abgestimmt. Die Sellerieschaumsuppe zeigte süße Kraft, kontrastiert von kleinen Aal-Gnocchi. Der gebratene Zander hatte fruchtiges Beiwerk mit gestampften Steckrüben und marinierten Gurken. Schön rosa blieb der Kalbsrücken beim Braten, liegend auf bissfesten Schwarzwurzeln. Erstklassig ein Brombeer-Eis zu klassischer Crème brûlée. Das hatte Haubenniveau. Die Gutscheine wurden klaglos akzeptiert, uns blieb nur, eine Flasche frischen Elsässer Weißburgunder zu bezahlen.

Die Betriebe geben das Essen billiger, um neue Gäste zu bekommen – ihr Geschick ist es, aus diesen Neuen auch Stammgäste zu machen. Wir jedenfalls bekamen durchaus Lust aufs Wiederkommen.

SN-Gourmetpass, erhältlich im Foyer der Salzburger Nachrichten, Karolingerstraße 40, 5020 Salzburg oder im Internet: www.salzburg.com. Nicht gültig vom 20. Dezember bis 6. Jänner.