Es wird weitergekreiselt

Radler und Autos kommen sich immer wieder in die Quere Es sind nur 190 Meter, aber die haben es in sich: War die Mertensstraße in der Elisabeth-Vorstadt schon bisher eine Herausforderung für Autolenker, hat sich die Situation vor einigen Wochen durch eine Entscheidung des Verkehrs- und Straßenrechtsamts noch einmal verschärft.