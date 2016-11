Ab durch die Lüfte: Warum auch Erwachsene Drachen bauen sollten.

Zart und zerbrechlich wirken sie, die Drachen von Anna Rubin. Kleinen Traumgebilden gleich erheben sie sich in die Luft. Es mag verwundern, doch die filigranen Objekte können tatsächlich fliegen. „Es gibt ein paar Regeln, die man einhalten muss, damit ein Drachen fliegt. Wenn man die verinnerlicht hat, kann man anfangen zu experimentieren“, sagt Rubin.

Die Kärntnerin, die an der Akademie der bildenden Künste in Wien studierte, hat bereits mehrere Drachenbau-Workshops im Emailwerk Seekirchen geleitet, kommendes Wochenende ist es wieder so weit. Für Erwachsene wohlgemerkt, denn für Rubin sind Drachen kein Kinderkram. Wie sie überhaupt darauf gekommen ist? „In meinem Studium beschäftigte ich mich viel mit Wind und Fliegen. Da war der Weg zum Drachen nicht weit.“

Ihr Zugang ist ein künstlerischer, deshalb wollte sie die Drachen auch aus der Bastelecke rausholen. Und: Im Gegensatz zu anderen Ländern gelten Drachen in Österreich nach wie vor als Kinderspielzeug oder vielleicht noch als Sportequipment (Lenkdrachen mit mehreren Leinen). „In Asien haben Drachen hingegen eine lange Kulturtradition“, sagt Rubin. So wurden in China Drachen bereits im fünften Jahrhundert vor Christus erwähnt.

Zurück zum Ursprung: Dieser liegt in Bambus und Papier

In Asien erfüllen die Flugobjekte oft eine mystische Funktion. So schreiben in Japan Groß und Klein gern Wünsche an die Ahnen oder Sorgen auf die Segel – der Drachen steigt auf, die Leine wird gekappt. Weg sind die Sorgen, in Luft aufgelöst. Auch die Maori in Neuseeland nutzten Drachen rituell, weiß Rubin: Ihre Schamanen-Drachen aus Blättern sind Abbilder der Götter.

Bei der Wahl des Materials geht Anna Rubin auf die Ursprünge zurück. Wie die Drachenbauer in Asien verwendet sie Bambus und Papier. Auch weil es vergleichsweise günstig ist, aber nicht nur: „Bambus hat eine sehr starke Materialsprache“, sagt sie. „Man muss ihn spalten und über Hitze biegen. Und handgeschöpftes Papier hat etwas sehr Vitales.“ Wer es witterungsbeständiger will, der kann anstelle des Papiers auch Müllsackfolie verwenden. Da das Bambusspalten Übung verlangt, reichen zum Einstieg auch Bambusstäbchen, wie sie in Rollos verwendet werden, rät Rubin.

Also dann, Bambusrollo runter vom Fenster und los geht das große Drachenbauen (Tipps von Anna Rubin siehe unten). Auch wenn der Winter naht, ein paar schöne Tage sind heuer sicher noch drin. Da kann man Frischluft tanken, in den Himmel schauen und Loslassen üben.

Und Stubenhockern sei gesagt: Auch für sie gibt es eine Lösung – eine Indoor-Miniaturvariante, die in Asien ebenfalls Tradition hat. Diese „Stubenfliegen“, wie Rubin sie scherzhaft nennt, bestehen aus Papier, einer 80 cm langen Flugleine und einem Stäbchen, das als Armverlängerung dient und geschwungen wird.

Tipps fürs Drachenbauen

Manche Formen fliegen leichter als andere, etwa die Deltoidform mit Kreuzkonstruktion (Eddy-Drachen).

Grundsätzlich gilt: Im oberen Teil findet der größte Auftrieb statt, dort sollte der Drachen eher breit sein.

Länge sorgt für Stabilität. Der Drachenschwanz ist nicht nur Dekoration.

Eine nach oben gekrümmte Segelfläche fliegt besser (wie Boot, nicht Fallschirm!).

Auf den Flugwinkel achten (Waageschnur). Gekaufte Drachen haben oft einen Ring zum Verschieben.

Wichtig: Drachen nie unter Stromleitungen oder bei Gewitter steigen lassen!

Von Petra Suchanek