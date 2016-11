Junge Kunst: Dem Sprung ins kalte Wasser folgt der Höhenflug

Berufswunsch Künstler – ist das zu schaffen? Es geht! Mit Mut und der richtigen Unterstützung. Drei Beispiele von jungen Salzburgern, die am besten Weg dazu sind, ihren Traum zu verwirklichen.

Das Talent schlummerte. Irgendwann wollte es raus: „Ich war früher in Circusgruppen und machte das Unmännlichste überhaupt: Tuchakrobatik. Da meinte ein Freund: Du redest immer so viel, du solltest auch auf der Bühne sprechen.“ Heute ist der 22-jährige Lukas Wagner (Beitragsbild, Foto: whyt.org) vielen Salzburgern ein Begriff: als Wortakrobat. Poetry-Slam ist seine Berufung. Der Sieg beim Landes- und Bundesredewettbewerb vor einigen Jahren bestätigte dem gebürtigen Vorarlberger: Er kann was. Und er erkannte: Es gibt viele junge Redetalente wie ihn.

„Wettbewerbe allein sind aber zu wenig, junge Leute brauchen eine Plattform, wo sie sich weiterentwickeln können“, sagt Wagner. Heute sei das wichtiger denn je, denn „Frieden kann nur durch freie Meinungsäußerung gewahrt bleiben“, ist er überzeugt. Deshalb wagte der gelernte Grafiker den Sprung unter die Veranstalter, wovon er inzwischen – wenn auch bescheiden, so doch – leben kann.

Im Unterschied zu den Poetry-Slam-Reihen im Jazzit und in der ARGEkultur konzentriert sich Wagner auf Themen-Slams. Den Anfang machte die „Schattenschlacht“ im Mozartkino im Herbst 2015, dann ging es Schlag auf Schlag: die „Sprechstunde“ im Unipark Nonntal (nächster Termin: 23. November), die „Kaffeepause“ im Coffee House (nächster Termin: 24. November), der „Jederkann“-Slam zur Festspieleröffnung, die „Schlag.Zeile“ im SN-Saal – hinter all diesen Formaten steckt Wagner mit seinem Slamlabor. Die Nachfrage ist groß, heuer organisierte er bereits 23 Slams.

Er malt mit dem Computer

Gut unterwegs ist auch Toninho Dingl. Nicht Worte, sondern Bilder sind es, mit denen er die Gesellschaft aufrütteln will. Vor allem die ungleiche Entwicklung auf dem Planeten beschäftigt ihn. Darüber schreibt der 28-jährige Altöttinger, der in Salzburg Geografie und Geschichte studiert, in seiner Masterarbeit.

In seinen Bildern verarbeitet er, was er als weltenbummelnder Surfer so sieht. Auch im Internet: „Darin, was Leute posten, spiegeln sich oft die Gegensätze auf Erden“, sagt Dingl. Eines seiner Werke zeigt denn auch eine Frau, die mit sardonischem Lächeln über eine Müllhalde geht. Auf dem Kopf ein Bündel, auf dem Shirt der Schriftzug: Thank God, it’s Friday.

Ganz junger Mensch, malt Toninho Dingl auf dem Computer. Manchmal arbeitet er analog nach, mit Lasur und Farbe. Sein künstlerischer Stil steht im Gegensatz zur modernen Arbeitsweise: Er malt gegenständlich, figurativ. Für seine gesellschaftskritischen Werke erhielt er bereits viel positive Resonanz. Liedermacher Konstantin Wecker baute Dingls Bilder in ein Musikvideo ein, der junge Künstler stellte schon im ORF-Landesstudio und sogar im indischen Kalkutta aus. Wie es zu Letzterem kam? Auch da half der Computer: Die Kuratorin wurde im Internet auf Dingl aufmerksam, erzählt er. Ab 10. November zeigt er seine Arbeiten im Casino Klessheim. Von der Kunst zu leben scheint für ihn nicht fern. Schon jetzt brauche er keine Ferialjobs mehr, freut sich Dingl.

Sie erzählt mit dem Körper

In eine ganz andere Richtung schlägt Lisa Kuhn. Sie kommt vom Kunstturnen. Doch die studierte Sportwissenschafterin, die als Trainingstherapeutin Wirbelsäulen-Patienten bei der Reha unterstützt, wollte irgendwann weniger Show und mehr Tiefgang: mit dem Körper Geschichten darstellen, das interessiert sie heute.

Wo wir beim zeitgenössischen Circus wären: In ihrem ersten Soloprojekt „Bon Voyage“ erzählte Kuhn kürzlich bei „Hip Hop goes Theatre“ mit Luftakrobatik, Tanz und Theater von einer Frau, die lernen muss, loszulassen. Aktuell ist sie in der Ecce-Produktion „Gulliver“ zu erleben (bis 10. November, Republic). Kuhn will den eingeschlagenen Weg weitergehen, auf der Bühne zu stehen bedeute ihr alles.

Was die drei Künstler verbindet? Ihre Erstlingsprojekte wurden allesamt von der Kunsthilfe Salzburg gefördert. Seit 2013 bestärkt der ehrenamtlich tätige Verein junge Talente. Mit finanzieller Hilfe, einem guten Netzwerk und Rat. „Unser Ziel ist es, Wegbegleiter für junge Künstler zu sein, damit sie ihre Liebe zur Kunst zum Beruf machen können“, sagt Vorstandsmitglied Eva Weissenbacher.

Die Mitgliedsbeiträge von Privatpersonen und aktuell 21 Unternehmen bilden die Basis. Oft bieten die Mitglieder den Künstlern auch ein Podium. Die Zürcher Kantonalbank gab bei Wagner etwa einen Slam-Text in Auftrag. Die Kunsthilfe sei für sie wie eine Familie, sind sich die Künstler einig. Das Schönste daran: dass jemand uneingeschränkt an sie glaubt.

Nähere Info: www.kunsthilfe.at

Von Petra Suchanek