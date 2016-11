Achtung Suchtgefahr! Das vegane Mahl von GustaV und Purebox im Test.

Wir folgen dem Lob eines Lesers. Das Essen im GustaV sei „absolut lecker – kombiniert mit einem charmanten Sonnenschein als Inhaberin“. Und so empfiehlt der Mann ein veganes Lokal, obwohl er selbst „ein Steaktiger“ ist. Das ist der Knackpunkt. Gastronomen mit einer Karte ohne Fleisch oder ohne jedes tierische Produkt können von der eigenen Klientel nicht leben. Nur 10 bis 15 Prozent der Bevölkerung sind strenge Vegetarier, ein bis zwei Prozent Veganer. Es müssen also die Flexitarier gewonnen werden: Menschen, die ab und zu gern in Gemüse oder Tofu beißen. Und die werden rasant mehr. „Wir sind die erste und letzte Generation, die täglich Fleisch aß“, meinte jüngst ein deutscher Experte.

Flexitarier gewinnt man nicht mit Fundamentalismus, nur mit Qualität. Denise Hagopyan (der Sonnenschein) verwandelt einen abwertend gemeinten Spruch pfiffig in die Küchenlinie: „Ned Fisch, ned Fleisch“. Auch sie war einmal ein Steaktiger. Ihr GustaV ist mit gut 20 Quadratmetern ein Wohnzimmer-Lokal. Getränke produziert sie in einer Eck-Schank: Matcha-Latte, sanft grün geschäumt, sanft grün schmeckend, erstklassig ein Kaffee mit Rote-Rüben-Saft: harmonisch verbindet sich die erdige Süße mit den beerigen Kaffeearomen.

Essen kommt aus der Küche, einen Raum weiter. Rührei im „deftigen“ Frühstück? Natürlich nicht, auch wenn das Gericht aus gebröseltem Tofu, schwefelhaltigem Salz, gemischt mit Paprika, ähnlich aussah und schmeckte. Klassisch war das Müsli, prächtig durchzogen mit lauter gesunden Sachen. Wie überlebt solch ein Minibetrieb? Die Tische schlügen sich rasch um, früh, mittags und nachmittags fänden sich Gäste, sagt Hagopyan. Und die Atmosphäre sei herzerwärmend.

Noch mal vegan, aber auf der großen Bühne. Fabio Winkelhofer verkauft an manchem Tag 80 bis 100 Essen. Und das in der Panzerhalle in Salzburg-Maxglan in direkter Konkurrenz. Da bietet der Metzger Naturschnitzel, der Fischhändler gebratenes Forellenfilet, Pasta gibt’s und Käsesnacks. Die Leute haben die volle Auswahl. Und gehen nur zu Winkelhofers Purebox, wenn’s schmeckt. Dass der Mann kochen kann, ist anzunehmen, immerhin arbeitete er als Souschef im Pfefferschiff, ehe er Fleisch nicht mehr verarbeiten mochte.

Man kann dem Koch und seinem Helfer zuschauen. Da wirbelt das kleingeschnittene Gemüse durch die tiefe Pfanne, Curry kommt in den Saft, ein wenig Salz, dann wird der Teller angerichtet mit Sprossen, karamellisierten Zwiebeln und Korianderblättern. Wer will, kann löffelweise Schärfe hinzugeben. Die Gemüse sind bissfest geblieben, das Curry ist fruchtig und sehr gut abgeschmeckt. Mit Reis kostet eine sättigende Portion 7 Euro. Tags zuvor gab es Rote-Rüben-Knödel, erdig-sanft mit Kren darüber. Auch gut – und doch in den Schatten gestellt von frittierten Süßkartoffeln mit Mayonnaise-Dip. Wer diese knusprig-süß-salzigen Streifen probiert hat, mag keine Pommes frites mehr. Achtung Suchtgefahr!

So macht Vegan Spaß, nicht nur Veganern. Und so lassen aromatische Speisen, die ohne Tier auskommen, die Zahl der Flexitarier weiter steigen. Dank an den Leser für den Tipp.

GustaV, Wolf-Dietrich-Straße 33, 5020 Salzburg,

Tel: 0688/9833606,

www.gusta-v.at.

The Purebox, Siezenheimerstr. 39b, 5020 Salzburg,

www.fabio-essen.at, 0664/2825399.

Beide Sonntag Ruhetag.