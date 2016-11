Ein Mann für Rösslers Ortskerne

Warum Robert Hartlauer in gewachsenen Zentren investiert – und Astrid Rössler trotzdem fordert.

Herr Hartlauer, ist es ein Zufall, dass Ihre jüngste Expansion nicht in einem Einkaufszentrum, sondern in einem Ortskern in Neumarkt im Salzburger Flachgau stattfand?

Robert Hartlauer: Nein, das ist kein Zufall. Wir versuchen österreichweit in historische Zentren zu gehen. Es gibt dafür aber einige Voraussetzungen. So brauchen wir für unser Geschäft einen HNO-Arzt und Augenärzte. Auch das Einzugsgebiet muss passen.

Und warum glauben Sie an Neumarkt?

Der Flachgau wächst bevölkerungsmäßig stark und hat ins Oberösterreichische ein interessantes Einzugsgebiet. Es war an der Zeit, dass wir hier vertreten sind. Und in Neumarkt bot sich im Stadtzentrum eine gute Gelegenheit.

Dieses klare Bekenntnis zu Orts- und Stadtzentren ist aber selten geworden in der Wirtschaft.

Das hat mit unserem langfristigen Denken zu tun. Wir wollen an unseren Standorten möglichst einen Hauptmietvertrag oder das Geschäft besitzen. Beides geht in Einkaufszentren nicht. Auch die wirtschaftliche Sicherheit spielt eine Rolle. Es braucht an jedem Standort einige Jahre, bis man den nötigen Kundenstock aufgebaut hat. Das dauert, und da investiert man einiges. Wenn man dann aber keine Gewissheit hat, dass einem der Standort langfristig bleibt, dann macht es nur bedingt Spaß.

Also lieber Ortskern als Europark?

Durch die hohen Quadratmeterpreise im Europark ist es für mich wirtschaftlich nicht möglich, dort ein Geschäft zu eröffnen. Es gibt Branchen, die haben höhere Margen und können so höhere Mieten zahlen. Wir sind mit sehr niedrigen Gewinnmargen unterwegs und was wir verdienen, investieren wir hauptsächlich ins Personal und in die Mannschaft.

Der Zeitgeist in der Wirtschaft und speziell bei Konsumgütern heißt aber: schneller und größer.

Man sieht so viele Städte, in denen Einkaufszentren nicht funktionieren. Gerade wenn sie zu groß sind und es zu viele gibt. Man sieht aber auch viele Städte, in denen Einkaufszentren die Stadt zerstört haben. Und es gibt andere Fälle, wo die Altstädte gut funktionieren, weil sie eine lange Tradition haben. Nehmen Sie Steyr. Dort gibt es 1000 Jahre Handelsgeschichte am Stadtplatz.

Der Handel ändert sich insgesamt rasant.

Online ist schon jetzt ein wesentliches Segment und ich glaube, dass Kunden, die nur schnell an Ware kommen wollen, vermehrt online bestellen werden. Wenn jemand aber ein Einkaufserlebnis will, geht er in gewachsene Stadtzentren. Es gibt aber einen Punkt, den Einkaufszentren richtig machen und viele Städte und Orte nicht kapieren: Der Kunde will für das Parken nicht bezahlen. Gratisparken ist wichtig, und das erkennen auch Bürgermeister, die Parkgaragen bauen oder mit der Kaufmannschaft kostenloses Parken ermöglichen. Zweitens wären Kinderbetreuungsstellen wichtig. Wer selbst Kinder hat, kennt die Situation, dass die Kleinen beim Einkaufen irgendwann nicht mehr mögen. Und dann ist es gut, wenn man sie für ein, zwei Stunden abgeben kann.

Was kann die Politik tun, damit es den Ortskernen wieder besser geht?

Zumindest keine Einkaufszentren mehr genehmigen. Da braucht es langfristige Strategien, die über den kurzfristigen Nutzen hinausdenken. Denn in der Praxis siedeln die Geschäfte ja nur um. Es ist nicht so, dass mit einem Einkaufszentrum plötzlich 30 Geschäfte mehr im Ort sind. Viele gehen mit, einige sterben. So ist die Realität.

Das sieht die Salzburger Landesregierung ähnlich, die den Bau neuer Einkaufszentren de facto gestoppt hat. Und die zuständige Ressortchefin Astrid Rössler will Ortskerne fördern.

Das ist gescheit. Aber da sind noch andere Dinge nötig. Speziell das Parken ist wichtig. Die Stadt oder Gemeinden könnten finanziell mithelfen, dass etwa eine Stunde Gratisparken möglich wird.

Sie waren erst 24 Jahre alt, als sie die Firma von Ihrem Vater übernahmen.

Mein Vater hatte zu diesem Zeitpunkt Krebs. Ich wollte eigentlich nur, dass er die Krankheit übersteht. Unter diesen Umständen war die Situation für mich natürlich heftig. Ich war kurz vorher noch Optikerlehrling, habe gerade die Gesellenprüfung gemacht – und drei Wochen später war ich Geschäftsführer. Da hatte ich auch keine Zeit, mir viele Gedanken zu machen. Erst Jahre später wurde mir klar: Das war schon ein Glück, dass das alles geklappt hat! Eine dieser günstigen Konstellationen war, dass die gesamte Führungscrew damals gesagt hat: Ja, wir stehen zu 200 Prozent hinter diesem neuen jungen Chef. Da gab es ein extrem positives Bewusstsein bei allen: Sie freuten sich, dass es weitergeht, dass nicht ein anonymer Konzern den Hartlauer übernimmt und die Firma weiter ein Familienunternehmen bleibt.

Wenn sie an ihre Entscheidungen an der Spitze zurückdenken: Welche war bisher die wichtigste?

Das war sicher die Neugründung der Hartlauer Akademie. Da machten wir 2003 ein großes Investment, kauften einen Vierkanthof in Oberösterreich, bauten ihn mit Hotel, Seminarräumen, Freizeitmöglichkeiten neu auf und konzentrierten dort alle Weiterbildungsmaßnahmen für die Mitarbeiter.

Dieses Investment war ein Bekenntnis zur massiven Ausbildung. Wir haben mittlerweile pro Jahr rund 2500 Besucher, die im Schnitt zwei Tage da sind. Und das sind alles Mitarbeiter. Wir investieren sehr viel in externe wie interne Trainer, das ist ein richtig großes Ding geworden und ein Schlüssel unseres Erfolgs. Wir können gegenüber dem Onlinehandel oder einem Großflächenanbieter nämlich nur punkten, wenn wir unsere Kunden bestmöglich beraten. Und das gelingt nur mit bestens ausgebildeten Mitarbeitern.

Braucht es in Zeiten der Digitalisierung diese intensive Beratung überhaupt noch?

Unbedingt. Bleibt die Liebe zwischen zwei Menschen bestehen oder wird sie durch virtuellen Sex ersetzt? Nein, es wird die Liebe bleiben. Da sind Gefühle, da ist Vertrauen. Beim Einkaufen ist es nicht anders. Natürlich kann man sich mit einem Thema heute so beschäftigen, dass man am Schluss selbst online kauft. Aber das erfordert viel Aufwand. Und den wird man sich nicht jedes Mal antun. Ich sehe das auch bei mir: Am liebsten gehe ich zum Spezialisten und lasse mich beraten. Das ist am einfachsten.

Und wann gibt es weitere Hartlauer-Geschäfte in Salzburg?

Wir sind hier tatsächlich etwas schwach aufgestellt. Nachdem meine Schwester eine Salzburgerin geworden ist, drängt sie auch, dass wir mehr tun. Konkreteres kann ich noch nicht ausplaudern. Aber da sollte etwas passieren.

von Hermann Fröschl

Foto: Chris Hofer

Hartlauer im Zeitraffer

Es war die Leidenschaft für Fotografie, die Franz Josef Hartlauer auf die Geschäftsidee brachte: 1971 eröffnete er in Steyr die erste Filiale. Nach rasantem Wachstum kam im Jahr 2000 die Zäsur: Gründer Franz Josef Hartlauer starb an Krebs, sein 24 Jahre alter Sohn Robert übernahm. Heute erwirtschaften die 160 Filialen mit 1466 Mitarbeitern einen Umsatz von 250,5 Millionen Euro. Die Geschäftsbereiche sind Foto, Brillen, Hörgeräte und Handys.

13 Geschäfte betreibt Hartlauer in Salzburg, nämlich in Hofgastein, Bischofshofen, Hallein, Mittersill, Neumarkt, Oberndorf, Saalfelden, St. Johann, Tamsweg, Zell und drei in der Stadt.