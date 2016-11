„Die Überglücklichen“: Ein schräger Ausflug

Handlung:

In einer toskanischen Villa, die Frauen mit psychischen Störungen beherbergt, treffen zwei Patientinnen mit komplett gegensätzlichen Charakteren aufeinander: Beatrice, eine angebliche Gräfin mit Hang zum manischen Reden, und Donatella, eine schweigsame Frau mit Tätowierungen und einem schmerzhaften Geheimnis. Bei einem Arbeitseinsatz in der anstaltseigenen Gärtnerei nutzen die beiden eine Gelegenheit, um zu türmen. Verfolgt von mehreren Psychologen streifen die Ausbüxerinnen durch die Toskana. Ihr Ausflug in die Außenwelt gestaltet sich in der Folge zunehmend zu einer Reise in die Vergangenheit – zu den Menschen und Ursachen, die entscheidend für ihre Einlieferung in die psychiatrische Anstalt waren.

Inszenierung:

Regisseur Paolo Virzì inszeniert die Irrfahrt seiner beiden Heldinnen als Mischung aus schrägem Roadmovie und weiblichem Selbstfindungsdrama. Die Atmosphäre des Films pendelt – entsprechend den Befindlichkeiten der Hauptfiguren – zwischen Glücksschüben, Manie und Depression, wobei das Dauergeplapper von Beatrice für den Kinogeher mitunter ein wenig anstrengend ist. Zugleich sorgt diese mit manchen Sagern aber auch für sehr humorvolle Momente. Wiewohl die Menschen des Films oft an schrullige Fellini-Figuren erinnern, ergreift der Film klar Partei für die Labilen und Stigmatisierten. Valeria Bruni Tedeschi, die im Kino mit Vorliebe gebrochene Frauen verkörpert, läuft als impulsiv-narzisstische Gräfin zur Hochform auf.

Botschaft:

Nichts weniger als „ein bisschen Glück“ suchen Beatrice und Donatella bei ihrem Ausflug. Ganz nebenbei entlarven sie hierbei die vermeintliche Normalität der Außenwelt als nicht minder verrückt.

Der bewegendste Moment gehört einem italienischen Gänsehaut-Schlager aus den Sixties. Er heißt „Senza Fine“ und bildet mit seiner Mischung aus Melancholie und Unschuld einen hoffnungsvollen Kontrapunkt zur Schwere des Films.

Fazit:

„Alle Filme sind Therapie. Sie helfen, das Leben besser zu verstehen“, sagt Regisseur Paulo Virzì. Das gilt wohl auch für diese schräge, dramaturgisch ein wenig zerrissene Tragikomödie – „Die Überglücklichen“ ist im Rahmen der „Italia Cinema“-Reihe noch bis 17. November im Das Kino zu sehen, ab Jänner läuft der Film regulär in den Kinos an.

Helmut Hollerweger

Titelfoto: Filmladen