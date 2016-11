Der Stadt geht der Platz aus. Was tun?

Will sich Salzburg weiterentwickeln, muss es einen Schulterschluss mit den Umlandgemeinden geben.

Wenn die Stadt Salzburg 30 Grundbesitzern ungefragt per Brief anbietet, ihnen Grünflächen in Bauland umzuwidmen, dann hat das die Anmutung einer Verzweiflungstat. Dass die Erwählten nahezu durch die Bank ablehnen bzw. es gar nicht der Mühe wert finden, auf die Zuschrift zu reagieren, passt ins Bild. Wer (viel) Grund im Salzburger Stadtgebiet besitzt, hat es nicht nötig, sich derart ködern zu lassen. Schließlich gibt es schlechtere Wertanlagen als attraktive Flächen in der Mozartstadt.

Die zunehmende Verzagtheit der für Raumordnung Zuständigen hat ihren Ursprung in einem nicht änderbaren Kernproblem: Salzburg ist nach Eisenstadt – das jedoch nur 14.000 Einwohner hat – die Landeshauptstadt mit der zweitkleinsten Grundfläche (ca. 66 Quadratkilometer). Linz hat immerhin knapp 100 Quadratkilometer zur Verfügung, Graz 130. In der Stadt Salzburg sind 34 Prozent der Fläche Bauland. Diesen Anteil auszuweiten ist, aufgrund der besonderen Topografie und der Grünlanddeklaration, nur sehr begrenzt möglich. Erschwerend hinzu kommen Spekulanten und Zweitwohnungsbesitzer, die längst nicht mehr nur in Gunstlagen zuschlagen. Und eben Großgrundbesitzer, die wenig Lust haben, etwas herzugeben.

Die Folgen all dieser Umstände sind schmerzlich spürbar: Der städtische Wohnraum ist knapp und teuer, sich Eigentum zu schaffen wird zum Minderheitenprivileg. Auch für die Wirtschaft fehlen attraktive, bezahlbare und erweiterbare Flächen.

Die Politik kämpft, kommt aber der Nachfrage längst nicht mehr hinterher. Wenn die eine oder andere Wiese durch angedrohte Rückwidmungen oder durch Umgarnen der Eigentümer gewonnen werden kann, ist das zwar erfreulich, aber letztlich bleiben solche Maßnahmen Stückwerk. Das enge Korsett lässt sich nicht sprengen. Es sei denn, es gelingt, die Umlandgemeinden ins Boot zu holen.

Der Stadt geht der Platz aus und die anderen sollen in die Bresche springen? Ja, weil sie selbst von Salzburg enorm profitieren. Und sich die Probleme nicht so einfach trennen lassen. Teures Wohnen, stockender Verkehr, Zersiedelung, hoher Landschaftsverbrauch – diese Dinge machen nicht an der Stadtgrenze halt. Und sie lassen sich auch nur im Verbund lösen.

Wals, Elsbethen, Grödig und Co. sind de facto längst mit Salzburg zusammengewachsen. Es ist höchst an der Zeit, auch gemeinsam zu agieren. Das geht auch ganz ohne Eingemeindungen. Aber nicht ohne ein Überwinden von Egoismen und Kirchturmdenken.