Wohin geht die Liebe? Mensch, binde dich!

Der Wunsch nach Bindung ist größer denn je, aber die Beziehungsfähigkeit sinkt. Wohin führt das? Im Jahr 2050 haben wir mehr Sex mit Robotern als mit Menschen, meint der britische Zukunftsforscher Ian Pearson zu wissen. Eine Utopie?

Eine US-amerikanische Firma stellte vor wenigen Wochen jedenfalls – eigenen Angaben zufolge – den ersten Sex-Roboter mit „künstlicher Intelligenz“ vor. Er kann sprechen, zuhören, reagiert auf Berührungen, ist lernfähig und hat sogar Stimmungsschwankungen. Er soll also „menscheln“, der Roboter, aber nur dort, wo es uns passt.

Die Salzburger Psychologin Andrea Hammerer wundert das nicht: „Die Welt wird kälter. Wir arbeiten mit Computern, sitzen an Maschinen. Alles dreht sich um das Schneller, Höher, Besser. Die digitalisierte Liebe ist jetzt schon da. Gleichzeitig haben wir ein emotionales Defizit. Es hat nie ein größeres Bedürfnis nach Bindung und Heirat und in Partnerschaften kaum ein verantwortungsbewussteres Handeln beim Sex gegeben als heute.“

Denn je unsicherer die Welt draußen, desto größer sei das Bedürfnis nach der Einheit im Inneren, der Familie. Das birgt auch Gefahren: „Der Anspruch an uns selbst und an den Partner ist enorm gestiegen. Da ist das Scheitern programmiert. Es gibt eine große Frustration. Zu mir kommen 25-Jährige, die heiraten wollen und Angst haben, der Zug sei bei ihnen schon abgefahren.“

Wir suchen den perfekten Partner, die ideale Familie

Mit dem Perfektionsanspruch sinkt zugleich die Beziehungsfähigkeit. Wen wundert das, wenn man sich auf Online-Portalen den perfekten Partner per Mausklick aussuchen kann oder per Apps wie Tinder einfach wegwischt, wer nicht gefällt? Es gibt Mr. und Mrs. Right für jeden, wird einem da suggeriert.

Halt, so einfach dürfe man es sich nicht machen, widerspricht Hammerer. Der Markt reagiere nur auf unsere Bedürfnisse. Es gebe diese Portale, weil „wir sie suchen. Wir wurden ja dazu erzogen, uns zu nehmen, was für uns perfekt ist.“

„Passt der Mensch zu mir?“ – diese Frage hat Hammerer in ihrer über 20-jährigen Tätigkeit als Psychologin und Therapeutin oft gehört. Das sei aber ein falscher Ansatz, weiß sie: „Liebe ist die Reise in das Land des anderen. Man muss Kompromisse eingehen, den anderen in seiner Eigenständigkeit akzeptieren. Sogar wenn er sich trennen will. Wenn wir unsere Egozentrik aufgeben, hat die Liebe wieder Raum.“

Um lieben zu können, sei es daher ganz wesentlich, eine Frustrationstoleranz aufzubauen. Eltern stünden da ihren Kindern aber oft im Wege, weiß Hammerer. Aus übertriebener Fürsorge lösen sie die Konflikte für ihren Nachwuchs, das fängt schon beim Streit im Sandkasten an. Was das Ganze noch verschärft: Eltern scheuen den Konflikt mit den eigenen Kindern. Nicht nur, weil sie sie lieben, sondern vielmehr, weil sie selbst von ihnen geliebt werden wollen. Nehmen Vater und Mutter dem Kind aber alle Konflikte ab, so nehmen sie ihm zudem die Möglichkeit, Selbstvertrauen zu entwickeln. Deshalb hätten junge Leute heute immer wieder ein kaputtes Selbstwertgefühl, obwohl ihre Eltern eigentlich das Beste für sie wollten, sagt die Psychologin.

Nichtsdestotrotz sieht sie die Zukunft positiv: Jede Generation versucht schließlich, die Fehler der Eltern zu vermeiden. Und: „Die Liebe ist neben der Angst das stärkste Gefühl, das wir Menschen haben. Sie kann gar nicht aussterben.“

Von Petra Suchanek

Foto: PIXABAY.COM