Was sich die Salzburger von der Zukunft wünschen

„Raus aus der Komfortzone“

Romy Sigl (34) ist Salzburgs Gründer-Pionierin. Sie schuf die Coworking Zone im Techno-Z, ist ständig auf der Welt unterwegs, zuletzt in den USA und Indien. „Was Silicon Valley von uns unterscheidet, ist die Mentalität. Die sind scharf auf Erfolg, wir müssen raus aus der Komfortzone. Bei uns kriegt man mit einer guten Ausbildung immer noch halbwegs gute Jobs. Wir sind ein kleines Land, wenn wir eine Rolle spielen wollen, dürfen wir uns nicht kleiner machen, als wir sind.“

„Brauchen eine Aufbruchstimmung“

Josef Weiser ist Installateurmeister mit eigenem Betrieb in Gnigl. Der 37-Jährige arbeitet gerne. Aber der Staat nehme den Vielarbeitenden zu viel weg. Es brauche eine Aufbruchstimmung. „Dieses Anpacken, sein Schicksal in die Hand zu nehmen, das können wir uns von den Amis abschauen.“ Salzburgs Politik müsse die Verkehrsmisere lösen. „Wir sind mit neun Fahrzeugen draußen, meine Mitarbeiter können sich nirgends mehr hinstellen und sie stehen ständig im Stau.“

„Ein bissl weniger sudern“

Peter Preslmayr, 45, Kugelhof-Wirt, wünscht sich eine positivere Einstellung zur Zukunft. „Ein bissl weniger sudern wäre angesagt, es geht uns im Vergleich sehr gut.“ Darüber, was in 20 Jahren sein wird, macht er sich nur wenige Gedanken. „Da geht es eher um Finanzielles, wie eine anständige Pensionsvorsorge“, sagt Preslmayr. Nicht missen möchte er die traditionelle österreichische Küche – „trotz aller Trends wie Superfood und Co“.

„Arbeite weniger für mein Kind“

Ulrike Knaup, 44, Betriebswirtin und Mutter eines elfjährigen Sohnes, der ins Gymnasium geht. Sie hat ihren Fulltime-Job als PR-Chefin eines großen Unternehmens in Salzburg reduziert, arbeitet nun weniger. „Im Sommerurlaub an der Ostsee hat es klick gemacht. Das Meer, das entspannte Tempo – ich habe mich gefragt: Wie viel Stress braucht man? Wie lang werde ich mein Kind noch bei mir haben?“ Nach langem Überlegen und Abwägen wagte sie die „Entschleunigung“.

„Wir wollen in Salzburg bleiben“

Emine Temur, 35, ist seit 17 Jahren in Salzburg. Ihre Söhne, 16 und 12, sind hier geboren. Emine war in der Türkei Religionslehrerin. Da ihr Deutsch schlecht sei, arbeite sie für eine Putzfirma. Sie bewarb sich zwei Jahre beim Magistrat, ging zu SPÖ-Politikern. „Sie sagen, es gibt keinen Platz. Ich glaube, es ist wegen dem Kopftuch.“ Emine und ihr Mann, ein Filialleiter, wollen in Salzburg bleiben. Zu Hause gibt es zwei Fernseher: „Die Buben mögen das türkische Programm nicht.

„Keiner sollte mehr ein Auto brauchen“

„Optimistisch, aber besorgt über so manche politische Entwicklung“ blickt der 18-jährige Jakob Maier aus Wals-Siezenheim in die Zukunft. Das Mathematik-Ass hat für seine Matura-Arbeit am BG Nonntal den „Dr. Hans Riegel Fachpreis“ erhalten. Derzeit absolviert er den Zivildienst im Seniorenheim Wals, danach will er Mathematik studieren. Neben den Zahlen sind ihm attraktive Öffis ein großes Anliegen: „In der Zukunft sollte keiner mehr ein eigenes Auto brauchen.“

Sonja Wenger, Thomas Strübler

Fotos: Wenger (4), Strübler (2)