Lieferinger Sonne macht das Eis in Parsch

Bis zum Jahr 2050 soll jeder Einwohner der Stadt Salzburg um 30 Prozent weniger Energie verbrauchen. Experten halten das für ein realistisches Szenario. Einzelne Gebäude wollen Stadt und Salzburg AG aneinander koppeln, damit sie sich in Sachen Erzeugung und Verbrauch optimal ergänzen.

666 Sportler müssten unten in der Halle parallel in die Pedale treten, um die Menge an Energie zu erzeugen, die oben auf dem Dach die Sonne produziert. „Eine witzige Vorstellung, aber illusorisch“, schmunzelt Franz Huemer vom Magistrat. Er gilt als Mastermind der „Smart City“, einer Initiative, mit der sich die Stadt Salzburg seit 2012 zu einer nachhaltigen Energieversorgung bekennt.

Und obwohl das Bild der strampelnden und nebenbei abspeckenden Energieproduzenten nicht ganz passt, wird die Sporthalle Liefering, die im Dezember in der Josef-Brandstätter-Straße eröffnet, eine gewichtige Rolle in der städtischen Energieversorgung spielen.

Nicht nur, dass sie keinerlei Energiekosten verschlingen wird, weil sie ihren Strom selbst erzeugt. Sie produziert obendrein noch Strom für den Bauhof und Wärme für das Panoramastüberl nebenan. Auf 25 Jahre hochgerechnet entstehen so Überschüsse im Wert von 275.000 Euro – gängige Energiepreissteigerungen eingerechnet sogar 400.000 Euro. Ein Haus also, das mehr Energie erzeugt als es braucht.

Steuerung wird dezentral passieren

Das ist nur ein Zukunftsmodell in der Energieversorgung. Ein anderer Trend liegt in der Smart Grid Technologie. Bislang läuft es doch so: Der Energieverbrauch der Menschen ändert sich je nach Tageszeit – und man reagiert darauf, indem man Kraftwerke zu- und wegschaltet. „Künftig wird diese Steuerung weniger über die Kraftwerke als vielmehr dezentral passieren“, erklärt Huemer.

Vereinfacht ausgedrückt: Neue Stromzähler lesen stetig den Verbrauch ab – und reagieren. Man programmiert seine Waschmaschine, geht aus dem Haus und das Gerät schaltet sich ein, wenn sich gerade ein Stromüberschuss im Netz befindet. Solche Geräte gibt es bereits in einzelnen Wohnungen der Anlage „Rosa Zukunft“ in Taxham. Oder man lädt die Batterie seines E-Autos eben dann, wenn die Photovoltaikanlage mehr produziert, als der Haushalt braucht.

Um die Energie zeitversetzt weiterzugeben, muss man sie speichern können. Das funktioniert, was die Wärme angeht, schon gut über die Bauteilaktivierung. Für Strom gibt es Ansätze. Das Problem: Die Speicher sind noch sehr teuer.

Man könnte Kongresshaus an die Sporthalle koppeln

Eine neue Software, die die Salzburg AG entwickelt (siehe Artikel rechts), läuft unter dem Thema „Virtual Power Plant“ (VPP). Sie soll Energieversorger und Verbraucher zusammenbringen, um so das Netz zu entlasten. Zwei Beispiele, die bald schon keine Utopie mehr sein könnten: Man koppelt die neue Sporthalle in Liefering an die Eisarena im Volksgarten und macht dann das Eis nicht mehr wie heute, wenn der Eismeister zufällig Zeit hat, sondern wenn die Photovoltaikanlage auf dem Dach der Halle auf Hochtouren läuft. Oder man dockt das Kongresshaus an die neue Sporthalle, produziert mit dortigen Überschüssen im Salzburg Congress Eisspeicher auf Vorrat, mit denen man dann bei Tagungen die Räume kühlt.

Stadt und Salzburg AG reden aktuell über diese Ideen. „Wir stehen da noch am Anfang. Jetzt wird die Wirtschaftlichkeit geprüft“, sagt Huemer. Er trägt die Vision in sich, dass bis zum Jahr 2050 jeder Einwohner der Stadt Salzburg um 30 Prozent weniger Energie verbraucht – „das ist ein realistisches Szenario“, sagt Huemer. Den Anteil der erneuerbaren Energie will man im selben Zeitraum verdreifachen.

Auch die Wirtschaft geht innovative Wege. Das zeigt ein Projekt des Salzburgers Harald Kuster, der unter dem Motto „Energie ist zu kostbar, um sie zu verheizen“ in der Strubergasse das Unternehmen „FIN – Future is Now“ betreibt. Er beschäftigt sich seit 25 Jahren mit innovativen Energielösungen und betreut unter anderem in Perg (OÖ) eine Industrieanlage, die so groß wie ein Fußballfeld und zwölf Stockwerke hoch ist. Sie arbeitet völlig energieautark. Die überschüssige Energie fließt in die eigene Fertigung. Mit dem Resultat, dass sich das Betriebsergebnis um 60.000 Euro pro Jahr verbessert hat.

von Sigrid Scharf