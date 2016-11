Wie leicht es wäre, Zuversicht und Kraft zu tanken

Es gibt so viele Gründe, positiv nach vorn blicken.

Wer dieser Tage eine Umfrage zur Befindlichkeit der Menschen in Auftrag gibt, kennt ein Ergebnis schon vorher: Verunsicherung, ja Angst grassiert in der Gesellschaft. Viele Menschen haben das Gefühl, von der Politik, von der Globalisierung, von den Eliten im Stich gelassen zu werden. Sie haben den Eindruck, dass man sich nicht mehr ausreichend für sie einsetzt, dass sie alleingelassen werden mit ihren Problemen. Kurzum: Sie haben Vertrauen in die Zukunft verloren. Oder besser: dass diese Zukunft eine für den Einzelnen auch gute sein wird.

Nun muss Angst nicht unbedingt schlecht sein. Angst macht wachsam, Angst löst Schutzmechanismen aus. In geringer Dosis ist das sogar wichtig. Wird die Angst aber zu mächtig, sind ihre Wirkungen fatal. Da zerstört sie Glauben, ruiniert Vertrauen und sorgt für (gedankliche) Vereinsamung. Das ist schon beim Einzelnen fatal, aber wird dramatisch, wenn eine ganze Gesellschaft in kollektive Abwehrhaltung gerät.

Stimmt schon: Die Politik schiebt viele ungelöste Probleme vor sich her. Das Wirtschaftsleben wird härter und gnadenloser. Und die Gesellschaft insgesamt muss immer verbissener darum kämpfen, ihren Wohlstand zu wahren. Aber darf man hinnehmen, dass deshalb viele Menschen in Angst und Ärger verharren?

Nein, darf man nicht. Es lohnt sich allemal, um den Status quo zu kämpfen, sich um Fortschritt und Bewegung zu bemühen. Auch deshalb, weil keineswegs alles schlecht ist. Weil sich vieles auch positiv entwickelt. Man muss sich nur die Zeit nehmen, einmal genau hinzuschauen.

In dieser Woche machen wir beim „Fenster“ genaus das. Und siehe da: Bei den Recherchen haben wir viel Spannendes und Aufregendes entdeckt. Allein folgende Schlagzeile macht Freude: Schon lange nicht mehr wurden in Salzburg so viele Kinder geboren. Und das ist nur ein Beispiel dafür, dass es doch einen Aufbruch im Land gibt. So viele Menschen sprühen vor Ideen. Sie haben den Glauben an eine gute Zukunft nicht verloren – und sagen sich jetzt erst recht: Packen wir an! Gerade auch dort, wo es Probleme gibt.

In diesem Sinn: Lassen wir uns von ihnen infizieren. Und vergessen im Alltag nicht, wie gut es uns im Vergleich zu vielen Menschen auf diesem Planeten geht.