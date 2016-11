Werden uns in Zukunft Roboter operieren?

Sie stehen neben dem Patienten, haben mehrere Arme und operieren äußerst präzise: Operationsroboter sind schon jetzt die Gehilfen der Ärzte bei chirurgischen Operationen. Doch SALK-Chirurgie-Vorstand Klaus Emmanuel betont: „Der Operateur bleibt ein Arzt aus Fleisch und Blut“

Hier hat die Zukunft schon begonnen: In der Chirurgie haben in den vergangenen 15 Jahren die Roboter Einzug gehalten. Bei Prostata-, Lungenhöhlen-, Gallenblasenoperationen und vielen mehr läuft es heute so: Neben dem Patienten am OP-Tisch sitzt der Operateur an einer Konsole – mit Monitor und zwei Joysticks. Damit steuert der Chirurg einen Roboter, an dessen Armen Instrumente und eine Kamera befestigt sind. „Der Roboter führt die Operationsschritte aus, die ihm der Operateur aufträgt“, schildert Klaus Emmanuel, Vorstand der Universitätsklinik für Chirurgie an den Salzburger Landeskliniken (SALK). Konkret geht es um die Schlüssellochmethode, bei der mit kleinen Schnitten in die Bauchdecke operiert wird.

Roboterhand kommt an schwer erreichbare Stellen

„Die Roboterhand ist so drehfähig, dass wir uns damit bei einigen Operationen dreidimensionaler bewegen können“, erklärt der Chefchirurg. An gewissen Stellen auf kleinstem Raum könne der Roboter hervorragend zusammennähen, was vorher aufgeschnitten worden ist. Emmanuel: „Er schafft es auch dorthin, wo ich mit der Hand nicht hinkann.“ In der Urologie ist der Roboter bereits etabliert.

Prostata-OPs bereits in Roboterhand

Urologische Operationen stellen einen sehr fragilen Bereich dar, weil ja die Sexualität erhalten bleiben soll. Emmanuel: „Was die Prostata angeht, würde ich auch zu einem Roboter gehen.“ Der Vorteil von Robotern aus Sicht des Chirurgen: Der Roboter könne Operationen „vielleicht noch einen Tick genauer“ durchführen als der Arzt.

Mensch ist zu individuell für reine Roboter-OP

Dafür dauern die OPs länger. „Bis der Roboter angedockt ist, vergehen 30 bis 45 Minuten. Der Patient ist länger in Narkose“, gibt der Chirurgie-Vorstand zu bedenken. Auch künftig werde kein Roboter allein Patienten operieren. Der Arzt, der den Roboter steuert, soll also auch in Zukunft fixer Bestandteil von OP-Settings bleiben. Klaus Emmanuel: „Wenn plötzlich etwas passiert, ist der Roboter überfordert. Er kann uns nicht die ganze Arbeit abnehmen.“ Für reine Roboter-OPs sei jeder Patient viel zu individuell.

Von Sabine Tschalyj