Lieblingsplatzerl: Der Seewaldsee in St. Koloman

Im Spätherbst sind Prachtplätze einfach noch schöner.

Mein Herz klopft, die Glückshormone sprudeln – welch schöne Stunden ich dort oben schon erlebt habe. Deshalb zieht es mich regelmäßig rauf in diese Idylle. Jetzt, im späten Herbst, mag ich den Seewaldsee in St. Koloman besonders gern. Da ist der schönste Platz des Landes noch ein bisschen schöner. Weil kaum Menschen dort oben sind und die Landschaft in dieses wunderbare Gold-Gelb getaucht ist. Weil der malerische Natursee wie gemalt in diesem Bergbecken ruht. Weil man entspannt spazieren oder in der Wiese (Decke mitnehmen!) gemütlich sitzen und den Alltag für Stunden hinter sich lassen kann. Und wenn dann doch irgendwann der Magen knurrt, ist auch eine kleine Jausenstation in unmittelbarer Nähe. Dort gibt es derzeit übrigens hochprozentigen „Fuaßwoarma“, um sich aufzuwärmen.

Wichtig: Nicht nur die Liebste(n), sondern auch warme Jacke, Haube und ordentliche Schuhe einpacken. Weil’s doch schon recht kühl ist. Dort oben. Am grandiosesten Fleck, den Mutter Erde geschaffen hat.

Hermann Fröschl