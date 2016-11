Jaaaaaaaa, er ist wirklich da!

Wir in der „Fenster“-Redaktion haben uns das so sehr gewünscht – und jetzt hat der Mann, der auf der Bühne wie eine Frau aussieht, unser flehentliches Bitten erhört.

Wobei ich zugeben muss: Wenn ich „wir“ schreibe, meine ich vor allem mich selbst. Aber Ezra Furman ist dank meiner Überzeugungsarbeit in der Redaktion mittlerweile auch schon ein gern gehörter Gast.

Und jetzt kommt er, ist mehr oder weniger schon da! Diesen Samstag gastiert eine der bemerkenswertesten Erscheinungen der gegenwärtigen Musikszene im Linzer Posthof. Dass es nicht Salzburg wurde, ärgert uns zugegeben schon ein wenig. Die Frage, warum das so ist und Salzburg das offenbar nicht hinbekommt, stellen wir aber jetzt mal hintan.

Denn diese 100-Kilometer-Anreise ist Ezra Furman auf jeden Fall wert – zumal der extrovertierte US-Amerikaner neue Songs im Gepäck hat. Und die können mit seinen jüngsten Errungenschaften wie „My Zero“, „Restless Year“ oder „Are you gonna break my heart“ locker mithalten. Da ist das aufreizende „Teddy I’m ready“ oder das anklagend melancholische „The Refugee“. Ezra Furman fasziniert und ist trotzdem nicht zu greifen. Er spielt mit den Musikstilen wie einst Mozart auf seinem Klavier. Auf nach Linz! Auf ein Wiedersehen!

Hermann Fröschl