Getankt wird Solarstrom

Jetzt aber wirklich! Auf den Straßen beginnt die Revolution.

So viele Elektroautos wie noch nie – nämlich 324 – wurden heuer bis Ende September im Bundesland Salzburg zugelassen.

Noch keine beeindruckende Zahl, wenn man bedenkt, dass gleichzeitig 40 Mal so viele Diesel-Pkw zugelassen wurden. Doch in Österreich hat Salzburg damit nach Vorarlberg den zweithöchsten Anteil von E-Autos bei den Neuzulassungen. Und Verkehrsexperten wie Christian Gratzer vom Verkehrsclub (VCÖ) sind überzeugt: Das Zeitalter des Verbrennungsmotors geht zu Ende, die Ära der E-Mobilität ist endgültig gekommen.

Für diese These spricht der rapide Fortschritt im Bereich der Batterietechnologie. Reichweiten von 500 Kilometern und mehr sollen in wenigen Jahren keine Seltenheit mehr sein. Immer mehr auch für den Durchschnittsverdiener erschwingliche Modelle erobern den Markt. Dazu kommt ein ständig dichter werdendes Netz an Stromtankstellen. Christian Gratzer rechnet deshalb mit 2000 zusätzlichen E-Autos bis zum Jahr 2020.

„In Zukunft wird verstärkt über Induktions- und Stromschleifen geladen.“ Franz Schweighofer

Federführend in der Entwicklung von Energieversorgungssystemen auf der Basis erneuerbarer Energiequellen ist das Salzburger Unternehmen Renewable Energy Systems (RES). Unter anderem wurde eine Kombinationsladestation für alle E-Fahrzeuge entwickelt, die dem bisherigen Chaos an unterschiedlichen Ladetechniken ein Ende bereiten soll. In Zukunft werden zu den herkömmlichen Stromtankstellen mehr und mehr Solartankstellen mit Photovoltaikanlagen direkt an der Ladestation kommen. Die dafür nötige Speichertechnik hat sich RES bereits patentieren lassen. Geschäftsführer Franz Schweighofer denkt aber bereits weiter. „In Zukunft wird auch verstärkt über Induktions- und Stromschleifen geladen werden.“

Zu den Förderern der Elektromobilität gehören auch die Lebensmittel-Platzhirsche Spar und Billa. Zwölf Billa-Filialen erzeugen bereits Eigenstrom mit Photovoltaik, an drei Standorten in Ostösterreich fließt der so produzierte Strom direkt in Stromtankstellen. Zusammen mit der Salzburg AG betreibt Billa das Carsharing-Projekt EMIL. Die Filialen in der Kleßheimer Allee und in der Aigner Straße fungieren als Carsharing-Standorte.

Bei Spar hat man zwar keine reine Solartankstelle, dafür aber österreichweit 120 Filialen mit herkömmlicher Stromtankstelle – hierzulande ebenfalls in Zusammenarbeit mit der Salzburg AG. Deren Tochter Electrodrive hat bundeslandweit 57 Stromtankstellen aufgestellt. Die Ladestationen werden aus Photovoltaikanlagen sowie mit Strom aus Wasserkraft gespeist. Der Mobilfunker A1 betreibt Solartankstellen in der Alpenstraße, der Franz-Josef-Straße und in Werfenweng.

Der VCÖ plädiert für einen umfassenden Blick auf die E-Mobilität der Zukunft – vom E-Fahrrad über das E-Moped bis hin zum E-Auto und den Öffis. Stark zunehmen werde das Sharing-Prinzip. „Für unter 30-Jährige ist das Prinzip ,Nutzen statt besitzen‘ bereits selbstverständlich“, sagt Christian Gratzer. „Multimodalität“ sei das Zauberwort der Zukunft, eine Kombination von Verkehrsmitteln – via Rad zum Bahnhof, weiter per Zug und mit Carsharing ans endgültige Ziel.

Das Privatauto habe aber noch lang nicht ausgedient, betont der ÖAMTC. „Nicht alles ist mit Öffis und Carsharing möglich“, sagt Direktor Erich Lobensommer.

Als Herausforderung sieht Christian Gratzer vom VCÖ die steigende Zahl älterer Verkehrsteilnehmer und fordert mehr Begegnungszonen. „Das macht das Verkehrssystem auch kindgerechter.“

Thomas Strübler

Foto: Strübler