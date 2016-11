Fühlen wie im Hotel Mama

Touristiker müssen umdenken. Das Hotel der Zukunft ist „einfühlsam“.

Das klingt doch gut: Eine Garçonnière in Zentrumsnähe, fast direkt an der Salzach. Der Preis für zwei Personen pro Nacht: 56 Euro. Diese Wohnung ist eine von 600 bis 700 Wohnungen in Salzburg, die über Plattformen wie Airbnb, Wimdu oder 9flats touristisch vermietet werden – und zwar von Privatpersonen. Dass dies laut dem Salzburger Raumordnungsgesetz meist illegal ist, ist die eine Sache. Vor allem stellt sich aber die Frage: Was passiert, wenn plötzlich jeder zum „Hotelier“ werden kann?

Matthias Koch vom Fachverband Hotellerie in der Wirtschaftskammer sieht nur die ungleichen Wettbewerbsbedingungen bei Airbnb als Problem. Das Angebot selbst könne den klassischen Hotels sogar nützen, sagt er. „Weil die Hotels Dienstleistungen anbieten. Dort muss ich mir nicht selbst das Frühstück machen oder die Wäsche waschen.“ Genau darin liege auch das Erfolgsrezept für ein Hotel der Zukunft, erklärt Koch. „Hotels könnten die Kirchen von morgen werden, also Power-Stationen, in denen ich meine Kräfte aufladen kann.“

Dazu braucht es einen Sinneswandel. Das Zukunftsinstitut spricht in einer neuen Studie vom „empathischen Hotel“. Das bedeutet: „Hoteliers müssen wieder viel stärker Gastgeber und weniger Manager sein“, sagt Matthias Koch. Das scheint auch das Geheimnis von Airbnb zu sein: Touristen von heute wollen in einem „Zuhause“ empfangen werden. Das Hotel der Zukunft müsse deshalb einfühlsam sein und in eine Beziehung mit dem Gast treten.

Ein Salzburger Beispiel dafür ist etwa das „Mama Thresl“ (im Bild oben). Mitten im ländlichen Leogang präsentiert es sich als Treffpunkt der jungen, urbanen Szene. Neben Action und Wellness ist man hier vor allem mit einem erfolgreich: dem Gefühl des „Hotels Mama“.

