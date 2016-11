Drachenjungfrau: Abgründige Provinz

Handlung:

„Wir habns da so schön, i brauch net wegfoan“, meint die Dorfpolizistin auf die Frage nach Urlaubsplänen. Angesichts der tödlichen Ereignisse, die sich zuvor in ihrem Heimatort abgespielt haben, klingt das unfreiwillig sarkastisch. Am Fuße der Krimmler Wasserfälle wird nämlich eines Morgens die Leiche der 15-jährigen Laura gefunden. Am Abend zuvor hat sie bei der schmierigen Marketenderinnen-Misswahl teilgenommen und gewonnen. Weil sich die Polizisten des örtlichen Postens nicht sicher sind, ob es sich um einen Unfall oder Mord handelt, wird der Salzburger Kriminalkommissar Martin Merana aus seinen Urlaubsplänen gerissen und nach Krimml geholt. Der Fall ist für ihn ein besonderer, nicht nur, weil er hier seine – unglückliche – Kindheit verbracht hat, sondern auch, weil er die Mutter der Toten gut kennt.

Inszenierung

„Drachenjungfrau“, basierend auf dem gleichnamigen Roman des Salzburger Autors Manfred Baumann, ist die siebte Produktion der ORF-Landkrimi-Serie. Inszeniert wurde sie von der 31-jährigen Regisseurin Catalina Molina, einer Schülerin von Michael Haneke, die bereits mit ihren Kurzfilmen für Furore gesorgt hat. Mit „Drachenjungfrau“, ihrem Spielfilmdebüt, gelingt ihr ein unterhaltsamer wie qualitativer Krimi mit lokalem Bezug. Ein beeindruckender Cast – u. a. Manuel Rubey, Harald Krassnitzer und Stefanie Reinsperger – sorgt für Schmäh und Spannung, die Krimmler Wasserfälle für eine wunderbare Kulisse und eine Sage aus dem Pongau für die Auflösung. Gegenwartsbezogen und gesellschaftskritisch ist der Blick auf die Bewohner: Araber kaufen Häuser, Slowakinnen arbeiten als Kellnerinnen und die Einheimischen frönen ihren Abgründen.

Botschaft

Mit seiner überraschenden Pointe stellt der Film am Ende spannende Fragen rund um das Thema Schuld.

Der bewegendste Moment

„Olle gspian was, kana woas was“, beklagt der Kommissar. Am Ende ist es er, der etwas spürt, aber nicht weiß. Eine Rolle spielt eine alte Eintrittskarte zu einem Weather-Report-Konzert in Salzburg 1999.

Fazit

Mit „Drachenjungfrau“ gelingt Catalina Molina ein Landkrimi mit cineastischen Qualitäten – ab 4. 11. im Das Kino, zu Jahreswechsel im TV.

Helmut Hollerweger

