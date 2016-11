Die Predigt gibt’s als Podcast

Salzburgs jüngster Priester beschreitet ganz neue Wege

Es wird auch zukünftig nicht leichter, die eigene Botschaft an den Mann und an die Frau zu bringen, da macht sich Roman Eder keine Illusionen. „Die Menschen werden auch weiterhin glauben, die Frage ist nur, was“, sagt der gebürtige Thalgauer.

Mit seinen 27 Jahren ist er der jüngste Priester in der Erzdiözese Salzburg und seit seiner Weihe im Jahr 2014 Kooperator in St. Johann in Tirol und dem angrenzenden Oberndorf.

Sein Rezept in Zeiten zunehmend verwaister Kirchenbänke und wachsenden Konkurrenzangebots? „Wir müssen mehr auf jene eingehen, die derzeit nicht in die Kirche gehen, und uns fragen, warum das so ist“, sagt Eder – das passiere derzeit viel zu selten.

Seine Predigten stellt er deshalb als Podcast zum Nachhören ins Internet. „Das ist zwar nur ein kleiner Schritt, aber vielleicht erreicht man so Menschen, die man sonst nicht erreichen würde.“ Überhaupt sei es die Predigt, die bei vielen Menschen darüber entscheide, ob sie wiederkämen. „Für viele Pfarrer liegt das Hauptaugenmerk auf einer würdigen Feier der Eucharistie, die Predigt wird als Beigabe abgetan. Das finde ich schade“, sagt Eder.

Sobald ihm selbst eine Pfarre übertragen wird, will er sich vieles aus stark wachsenden US-Pfarren abschauen. Als Vorbild dient ihm die Church of the Nativity bei Baltimore (Maryland). „Dort gibt es Gratis-WLAN in der Kirche, Livestreams der Gottesdienste und jeder Kirchgänger wird am Eingang persönlich begrüßt“, sagt Eder.

Während hierzulande in manchen Pfarren sogar darauf verzichtet werde, die Gotteslob-Nummern der Messlieder einzublenden, weil sie „ja eh bekannt“ seien, würden dort die Texte stets auf Leinwände projiziert. „So kann auch mitsingen, wer zum ersten Mal dabei ist, und fühlt sich gleich besser aufgenommen.“

„Warum wird in Orgeln, aber nie in Musikanlagen investiert?“ Roman Eder

Existenzbedrohend für die Zukunft der Kirche sieht der Jungpriester die oftmals fehlende Kinder- und Jugendarbeit. Es müsse „cool“ sein, in die Kirche zu gehen. „Warum werden Zehntausende Euro in neue Kirchenorgeln investiert, die oft nicht einmal mehr jemand spielen kann, aber nie in eine Musikanlage für eine Band, um Aktuelleres spielen zu können? Das ist das falsche Signal“, sagt Eder.

Er selbst leitet in St. Johann in Tirol die Ministranten und die Jugend. „Mir ist das einfach ein Anliegen. Die Kinder müssen das Gefühl haben, dass es wertvoll ist, im Glauben zu leben.“ Sein für Priester-Verhältnisse jugendliches Alter sieht er als großen Vorteil. „Gerade bei Hochzeiten und Taufen habe ich viel mit Gleichaltrigen zu tun. Da ist die gemeinsame Sprache schon ein Vorteil“, sagt Eder.

Sich selbst sieht der 27-Jährige in zehn Jahren als Pfarrer in einer Landgemeinde der Erzdiözese. Trotz aller Herausforderungen, die auf die katholische Kirche zukommen, sagt Eder: „Angst vor der Zukunft habe ich nicht. „Der Glaube gibt in Extremsituationen Halt.“ Nicht lange Nachdenken muss Eder über die Frage, ohne was er sich die Zukunft nicht vorstellen kann: „Das Gebet hat sich über 2000 Jahre bewährt, da muss was dran sein.“

Thomas Strübler

Foto: Strübler