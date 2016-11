Die neue Lust auf viele Kinder

Babyboom und Geburtenrekord in Salzburg. Es kommen so viele Kinder wie seit 20 Jahren nicht mehr auf die Welt.

Salzburg im Babyboom: So viele Kinder wie jetzt kamen zuletzt vor 20 Jahren auf die Welt. 2015 waren es 5494 Neugeborene, gegenüber dem absoluten historischen Tiefststand im Krisenjahr 2009 ist das ein Plus von fast 13 Prozent. Thorsten Fischer, Gynäkologie-Vorstand am Landeskrankenhaus: „Unsere Klinik hatte im Vorjahr sogar 8,2 Prozent mehr Geburten, die höchste Steigerung bundesweit“ – das Geburtenplus betrug in Österreich nur 3,25 Prozent, die Zahlen in Niederösterreich, Burgenland und der Steiermark waren sogar rückläufig.

Ein wesentliches Faktor ist die Zuwanderung, die in Salzburg mit 15 Prozent Ausländeranteil relativ dynamisch ist. Landesstatistiker Peter Kurz: „Das Geburtenplus geht zu drei Viertel auf Mütter mit Migrationshintergrund zurück. Das hat kulturelle Gründe, außerdem sind die 20- bis 30-Jährigen die Hauptgruppe der Zuwanderer.“ Die höhere Geburtenrate der Migrantinnen (1,9 Kinder) passt sich langfristig aber der niedrigen Kinderzahl westlicher Länder an (aktuell 1,55 Kinder in Salzburg). Der Trend zu mehr Kindern geht laut Kurz bis 2030 weiter, dann kommen weniger Frauen ins gebärfähige Alter. Was Demografen und Geburtshelfer aber ebenfalls beobachten, ist eine neue Lust auf ganz viele Kinder – während das Ein-Kind-Modell (20 Prozent) seit fünf Jahren leicht rückläufig ist.

„Du weißt aber schon, dass es die Pille gibt?“

Die in Abersee tätige Hebamme und studierte Philosophin Elisabeth Kogler-Bonomo betreute voriges Jahr fünf Schwangere, die ihr fünftes Kind auf die Welt brachten. „Das war in den letzten Jahren schon eher ungewöhnlich. Diese Frauen entschließen sich bewusst zum vierten, fünften Kind. Eine junge Lungauerin hat beim Weggehen schon vom sechsten geredet.“ Das Umfeld reagiere nicht selten befremdet. „Die heute 50- und 60-jährigen Frauen, die erstmals Geburtenkontrolle hatten und die Möglichkeit, in den Beruf einzusteigen, schauen manchmal schon schräg. Dann fallen Sätze wie: Du weißt aber schon, dass es die Pille gibt?“, so die Geburtshelferin. Dafür hätten diese Frauen Männer gefunden, die gut zu ihrem Lebensmodell passten. „Die finden ein Teesackerl in der Küche, die tragen den Müll hinaus, die wechseln die Windeln.“

Sechs Kinder ohne Sozialleistungen

Die Gastwirtsfamilie Johannes und Theresa Wächter bewohnt das historische Haus Wartenberg im Stadtteil Riedenburg – mit inzwischen sechs Kindern zwischen drei Monaten und zwölf Jahren. „Meine Kinder müssen sich in der Schule anhören, dass ihre Eltern offenbar viel Spaß haben zu Hause“, erzählt Vater Wächter. Fest stehe, dass Kinder „ein Indikator der Freude“ seien und dass materiell reiche Gesellschaften arm an Kindern seien. Was für Wächter Ausdruck einer „geistigen Krise, einer Sinnkrise“ ist. „Meine Eltern hatten sicher weniger materielle Sicherheit, es gab keine Sozialwohnungen, keine Sozialleistungen, aber sie hatten auch sechs Kinder“, so Wächter. „Es geht sich auch mit sechs Kindern immer irgendwie aus. Man lebt halt ein bisschen bescheidener. Ich bin Gastwirt, wir essen, was für die Gäste gekocht wird, wir kaufen Kleider auf Flohmärkten, wir teilen ein Auto mit dem Betrieb, wir fahren viel mit öffentlichen Verkehrsmitteln.“

Der Mann unterstützt

Auch Iris Schnöll aus Adnet, erwartet ihr fünftes Kind. „Es hat sich so ergeben. Als das erste Kind kam, haben wir erkannt, das ist es, was wir wollen.“ Das Leben mit Kindern sei durchaus anstrengend, sie sei „Tag und Nacht am Rennen“, aber die Kinder würden mit zwei dann ohnedies „wieder praktischer“. Ein Vorteil ist: Kinder mit vielen Geschwistern werden früh selbstständig. „Man sitzt nicht wie eine Glucke drauf, sie gehen raus, sie fürchten sich weniger“, schildert die 34-jährige Mutter. Wenn ihre siebenjährige Tochter Isabella jeden Tag allein zur Schule gehe, denke sie sich „gar nichts dabei“. Die Familie lebt im eigenen Haus, Vater Andreas ist Produktionsplaner in einer großen Brauerei.

Michaela Hofmann, eine gebürtige Großgmainerin und fünffache Mutter, hat „mit jedem Kind Lust auf mehr bekommen“. Ihr Mann unterstütze sie, sagt die 37-jährige Physiotherapeutin. „Wenn ich in meiner Praxis zu Hause arbeite, schaut mein Mann auf die Kinder.“

Pillenknick und Einkind-Modell

Seit den 1970er-Jahren ist die Zahl der Großfamilien mit mehr als vier Kindern um 76 Prozent gesunken – während das Einzelkind-Modell um 59 Prozent gestiegen ist. Das gehe nicht nur auf die Geburtenkontrolle durch die Pille zurück, weiß Bevölkerungsexperte Peter Kurz: „In demselben Zeitraum ist das Bildungsniveau der Frauen stark gestiegen, die weibliche Akademikerrate hat sich verdoppelt. Das hat den Kinderwunsch heruntergeschraubt.“ In der Frauenpolitik gelten Kinder oft als „Mehrfachbelastung“, „Karrierehindernis“ oder „Armutsfalle“. Während der Zeitgeist sich schon lange gewandelt hat und Kinder als Quelle des Glücks gesehen werden.

Von Rabenmüttern und Helikoptereltern

Dass Kinder heutzutage als gleichwertige Wesen wahrgenommen werden, ist eine sehr junge Errungenschaft. Über Jahrhunderte hinweg galten Kinder im christlichen Abendland als unfertige, „verdorbene und böse“ Wesen, die der Unkeuschheit entsprangen, so etwa der heilige Augustinus. Eltern früherer Zeiten bauten kaum eine emotionale Beziehung zu ihren Kindern auf. In allen Schichten, vom Adel bis zu den Bauern, war es üblich, Kinder an Ammen zu vergeben, die dafür ein wenig Kostgeld bekamen. Erst die Aufklärung veränderte den Blick auf das Kind radikal. Der grausame Umgang mit Kleinkindern wurde öffentlich kritisiert, die bürgerliche Familie mitsamt dem Postulat der „Mutterliebe“ entstand. Helikoptereltern von heute, die ihren Nachwuchs stark kontrollieren und fördern, erscheinen als übertriebener Pendelausschlag der Geschichte.

Sonja Wenger

Wussten Sie…

… dass 11 Prozent unserer Großmütter (Jahrgang 1946) kinderlos blieben, während 20 Prozent der heute 44-jährigen Frauen keine Kinder haben?

… dass in den 1960ern und 70ern in Salzburg jährlich 8000 Kinder geboren wurden und 2009 mit 4866 Babys der Tiefpunkt war?

… dass das durchschnittliche Geburtsgewicht der Kinder jedes Jahr steigt und das an der falschen Ernährung der Mütter liegt?

… dass 2014 die jüngste Mutter in Salzburg 14 Jahre alt war und die älteste 55 Jahre?

… dass die meisten Salzburger und Salzburgerinnen an einem Monatszehnten Geburtstag feiern?

… dass in Salzburg 70 Prozent der Mütter arbeiten?