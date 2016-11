Der erste Schnee? Bitte noch etwas Geduld

Natürlich sind die Vorzeichen nicht zu verleugnen: Den ersten Lebkuchen in den Supermärkten nimmt man noch gelassen hin, die Radiowerbung für die Winterreifen macht uns schon sensibler bezüglich der kalten Jahreszeit – und schon bald warten die ersten großen Openings in den Skigebieten.

Der Fokus richtet sich von Tag zu Tag mehr auf Winter, Kälte, ersten Schnee. Dabei übersieht man, dass der November noch ein lupenreiner Herbstmonat ist. Und im Herbst ist die Spannbreite bekanntlich groß, bei Werten zwischen –25° (1975) und +25° (1997) ist im November die Wahl zwischen Winterjacke und T-Shirt nicht immer leicht. Aber: Schnee in tiefen Lagen Salzburgs ist zu dieser Jahreszeit so selten wie astreines Badewetter im Mai.

Anders schaut es im Hochgebirge aus, die Beobachter am Sonnblick-Observatorium auf 3106 m Seehöhe rutschen meist schon im Oktober vom Spätsommer in den Winter. Auch milde herbstliche Föhnphasen können den Aufbau der Schneedecke nicht verhindern. Die Seehöhe ist entscheidend, wann im langjährigen Durchschnitt mit erstem Schnee zu rechnen ist und wie lang sich eine Schneedecke hält. Im stark gegliederten Salzburg gibt es naturgemäß große Unterschiede: Über das gesamte Jahr fallen in den tiefsten Regionen im Mittel 15%, in 1500 m rund 40% und in 2000 m 55% der Niederschläge in Form von Schnee.

In der Stadt Salzburg ist es normalerweise in der letzten Novemberwoche erstmals weiß. In Abtenau, Zell am See, Lofer bleibt Mitte November erster Schnee liegen. Schon um Allerheiligen schneit es das erste Mal im Lungau, in Bad Gastein und Saalbach. Eine länger andauernde Schneedecke bildet sich überall meist erst einen Monat später.