Muss man an der Kassa die Tasche herzeigen?

Privatpersonen haben grundsätzlich kein Recht auf Personendurchsuchungen und so auch nicht auf die Durchsuchung der Tasche.

Das gilt auch dann, wenn der Supermarkt-Betreiber gleich am Eingang deutlich darauf verweist, dass der Kunde die Tasche entweder sicher deponieren oder aber bei der Kassa vorweisen muss.

Besteht an der Kassa im Supermarkt der dringende Tatverdacht, dass eine Person einen Ladendiebstahl begangen hat, gibt es aber ein privates Anhalterecht. Der Detektiv oder ein Angestellter des Supermarktes können in einem solchen Fall jemanden festhalten. Es ist ihnen aber nicht erlaubt, die Person zu durchsuchen. Das darf nur Polizei.

Ein dringender Tatverdacht ist gegeben, wenn der Detektiv einen Ladendiebstahl beobachtet. Der Umstand, dass sich ein Kunde weigert, die Tasche durchsuchen zu lassen, führt kaum dazu. Wird ein Kunde ohne dringenden Tatverdacht festgehalten, gilt das als Freiheitsentziehung und ist gerichtlich strafbar.

Kunden können sich an der Kassa des Supermarktes also durchaus weigern, ihre Taschen durchsuchen zu lassen. In der Praxis wird sich der Kunde, wenn er auf seine Privatsphäre besteht, häufig den Zorn der in der Schlange hinter ihm stehenden Käufer zuziehen. Wer das vermeiden möchte, sollte die Tasche entweder im Vorfeld sicher deponieren, falls das möglich ist, oder sie vorweisen, auch wenn er nicht dazu verpflichtet ist.

Mag. Thomas Hirmke ist Experte beim Verein für Konsumenteninformation (VKI)

www.vki.at

01/588 77 0