Täglich zwei bis drei Abtreibungen in Salzburg

Es ist ein Tabuthema. Aber selbst der Leiter der Ambulanz sagt: Es wird zu viel abgetrieben.

Ungewollt schwanger – und was dann? Man sollte meinen, in Zeiten sicherer Verhütungsmethoden müssten sich diese Fälle in Grenzen halten. Aber … An der Gynmed-Ambulanz, angedockt an die Salzburger Landeskliniken, werden monatlich 65 bis 75 Abbrüche durchgeführt. Für den Salzburger Zentralraum kommt so pro Jahr auf 380 bis 600 Einwohner eine Abtreibung.

„Wir haben in Österreich eine unnötig hohe Anzahl an Abbrüchen“, sagt Christian Fiala, ärztlicher Leiter der Ambulanz. Petra Schweiger ist eine von drei Psychologinnen, die Frauen dort beraten. „95 Prozent der Frauen sind klar entschieden, wenn sie zu uns kommen“, sagt sie. Die Frauen kommen aus allen sozialen Schichten und Altersgruppen, die Gruppe der Migrantinnen fällt nicht überproportional ins Gewicht. Rund 60 Prozent sind bereits Mütter und zwischen 35 und 45 Jahre alt. „Die meisten stellen medizinische Fragen à la ,Kann ich danach noch Kinder bekommen?‘ oder ,Wie wird es mir psychisch gehen?‘“, erzählt Schweiger. Mit den fünf Prozent Unentschlossenen gehe man sehr behutsam um, sie sollten noch einmal in sich horchen, dann folge eine Woche später ein weiteres Gespräch.

„Ein besonderes Risiko, ungewollt schwanger zu werden, haben Mütter, die stillen, in Trennung lebende Frauen oder solche ohne fixen Partner“, so Fiala. Um die „Verhütungsunfälle“ zu verringern, fordert er ein Bündel an Aktivitäten – von guter Sexualerziehung in Schulen bis zu öffentlichen Kampagnen, wie sie gegen Alkohol am Steuer stattfinden. Langfristige Verhütungsmethoden gehörten kostenlos angeboten. „Regelmäßig kommen Frauen zu uns, die sagen, sie hätten auf eine Spirale (Kosten: 400 Euro) gespart. Dann investieren sie in den Abbruch (bis zu 570 Euro) und fangen, was die Verhütung betrifft, wieder bei null an. Unfassbar für mich“, so Fiala.

Glaubt man einer groß angelegten Studie aus 2015, so stehen die allermeisten Frauen auch drei Jahre später noch zu ihrer Entscheidung. „95 Prozent der 667 Frauen bereuten den Abbruch nicht“, zitiert Schweiger. Dass das nicht auf alle zutrifft, zeigt das Beispiel auf der rechten Seite.

Wie dem auch sei, eine ungeplante Schwangerschaft stellt für eine Frau immer eine Ausnahmesituation dar. „Je freier sie ihre Entscheidung für oder gegen das Kind treffen kann, desto besser kann sie damit leben“, sagt Aline Halhuber, Geschäftsführerin im Frauengesundheitszentrum. Absolut negativ wirkt sich ihrer Ansicht nach „unser gesellschaftliches Problem“ mit der Abtreibung aus. Frauen, die öffentlich als Mörderinnen beschimpft werden, entwickeln eher Schuldgefühle: „Je abwertender die Debatte, desto wahrscheinlicher findet eine Retraumatisierung statt.“

Hemma Schöffmann-Engels ist seit 30 Jahren in der Schwangerenberatung der Aktion Leben aktiv. Bei drei Viertel ihrer Klienten – 400 Familien im Jahr – geht es um Existenznot. „Wie rasch jemand in die Armut abrutscht, ist erschreckend“, sagt sie. Eine gewisse Schizophrenie ortet sie bei den Eltern junger Frauen: „Sie können sich vorstellen, liebevolle Großeltern zu werden, aber eben dann, wenn’s passt. Das sind oft die Ersten, die sagen: Aber dieses Kind wirst du doch nicht behalten?“ Auch viele Familien des Mittelstands lebten „am Anschlag“. Die verkraften keine weitere Aufregung, nichts Ungeplantes. Einig sind alle, dass sich die Frauen diese Entscheidung nicht leicht machen.

Was sich zum Teil bestätigt: Vor allem Mädchen gehen recht sorglos mit der Verhütung um, „lassen es darauf ankommen und nehmen gegebenenfalls die Pille danach“. Drei Produkte stehen laut Apotheker Werner Salmen zur Auswahl, sie sind rezeptfrei und kosten zwischen 13 und 31 Euro. 30 Packungen gehen allein in Salmens kleiner Apotheke monatlich über den Tisch, 30 Apotheken gibt es im Stadtgebiet.

Eine laxe Verhütungsmoral bestätigt Schweiger der breiten Masse aber nicht. Frauen hätten ein großes Interesse, sich zu schützen. Viele ihrer Patientinnen seien sich jedoch nicht im Klaren, dass ein Kondom nicht sicher schützt.

Übrigens verlässt ab und zu auch eine schwangere Frau die Gynmed-Ambulanz. „Monate später erreicht uns dann eine Karte: Die kleine Marie ist geboren“, sagt Schweiger: „Das passiert selten, aber es kommt vor.“

Sigrid Scharf