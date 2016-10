Jedes zweite Kind hat Karies

Knapp jedes zehnte zwölfjährige Kind in Salzburg hat ein erhebliches Kariesproblem. Überdurchschnittlich viele davon haben Migrationshintergrund. Diesen nüchternen Befund liefert die aktuellste Länder-Zahnstatus-Erhebung.

Ein durchschnittliches zwölfjähriges Kind im Bundesland Salzburg hat demnach 1,6 von Karies betroffene Zähne. Damit ist man mit Oberösterreich und Kärnten österreichweites Schlusslicht. Es gibt aber auch eine gute Nachricht: 50,3 Prozent der Zwölfjährigen in Salzburg sind komplett kariesfrei – um sieben Prozent mehr als noch 2008. Damit dieser positive Trend anhält, sind 26 ausgebildete Gesundheitserzieherinnen des Arbeitskreises für Vorsorgemedizin Salzburg (AVOS) wie schon in den vergangenen Jahren das ganze Jahr über in den Kindergärten und Volksschulen im gesamten Bundesland unterwegs. „Wir sind zwei Mal jährlich fix in jeder Kindergartengruppe und jeder Volksschulklasse“, sagt Angelika Bukovski, Leiterin der AVOS-Bildungseinrichtungen. Die Kinder lernen dabei nicht nur Details zu Zahnaufbau und Zahnpflege, sondern dürfen auch selbst richtiges Putzen üben. Per Lichtkontrolle untersuchen die Erzieherinnen die Kinderzähne auf Karies. Die Eltern erhalten eine Kurzinformation.

Es waren auch die Zahngesundheitserzieherinnen, die schließlich mehrere Kindergärten im gesamten Bundesland herausgefiltert haben, die nun im Rahmen eines Pilotprojekts als Brennpunktkindergärten mit erhöhtem Kariesrisiko sogar vier Mal jährlich besucht werden.

Besonders oft von Karies betroffen seien dabei Kinder aus sozioökonomisch benachteiligten Familien, so Bukovski. Im Fokus stehe deshalb auch die Elternarbeit. „Wir besuchen Eltern-Kind-Gruppen und Elternabende und arbeiten mit anderen Vereinen zusammen, um möglichst viele Eltern zu erreichen. Manche flutschen aber einfach immer wieder durch“, sagt Bukovski.

Zweitklässler werden in Salzburg auf freiwilliger Basis von einem Zahnarzt sogar direkt im Klassenzimmer untersucht. „Viele Eltern verweigern jedoch die Unterschrift, weil sie sich für die schlechten Zähne ihrer Kinder schämen“, sagt Hans-Peter Lacher von der Salzburger Gebietskrankenkasse, die die AVOS-Projekte wesentlich mitfinanziert.

Karies ist die weltweit häufigste chronische Erkrankung bei Kindern und Jugendlichen. Neben dem richtigen Zähneputzen (siehe Infobox rechts) nennen Experten regelmäßige Zahnarzt- und Mundhygienebesuche sowie eine ausgewogene Ernährung mit wenig Zucker als Rezept für dauerhaft gesunde Zähne.

Was viele nicht wissen: Seit dem Vorjahr gibt es in Österreich bis zu zwei Mal jährlich Zuschüsse für die professionelle Mundhygiene von Kindern und Jugendlichen.

Herumgesprochen hat sich dagegen die Gratis-Zahnspange bei schweren Fehlstellungen. „Eine solche haben rund 70 Prozent der Kinder, die in meine Ordination kommen“, sagt Astrid Keidel-Liepold, Kieferorthopädin und ärztliche Leiterin des AVOS-Programms Zahngesundheit.

Thomas Strübler

Bild: Fotolia