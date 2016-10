„Habe nicht gedacht, dass ich das überlebe“

Es ist ein Tabuthema. Aber selbst der Leiter der Ambulanz sagt: Es wird zu viel abgetrieben. Ungewollt schwanger – und was dann? Man sollte meinen, in Zeiten sicherer Verhütungsmethoden müssten sich diese Fälle in Grenzen halten. Aber … An der Gynmed-Ambulanz, angedockt an die Salzburger Landeskliniken, werden monatlich 65 bis 75 Abbrüche durchgeführt.