Nach dem Super-Stau: Wege aus dem Chaos

Stadt und Land streiten um einen Plan – während der Stau jeden Salzburger fast 600 Euro kostet.

Die Autofahrer stehen in Österreich pro Jahr 25 Stunden im Stau. Neben dem Ärger verursacht das gewaltige Kosten (Spritverbrauch, verschwendete Zeit, Umweltbelastung). Eine ÖAMTC-Studie beziffert den Schaden auf fünf bis sechs Milliarden Euro – auf Salzburg umgelegt, sind das gut 300 Millionen Euro oder fast 600 Euro für jeden Salzburger.

Pendler

Park & Ride bei der Messe kostet 700 Euro im Jahr

Experten sind sich einig: Salzburg hat sein Verkehrsproblem fahrlässig auf die Spitze getrieben. „Die Politik hat 15 Jahre zugeschaut und jetzt brennt der Hut“, meint Christian Gratzer vom Verkehrsclub. Der nun augenscheinliche Verkehrsnotstand hat zwar Bewegung in die Politik gebracht, Stadt und Land sind jedoch noch meilenweit von einem gemeinsamen Vorgehen entfernt. Für die Stadtpolitiker sind die 90.000 Pendler, die täglich zwischen der Stadt und den Umlandgemeinden hin- und herfahren, das Hauptproblem. „Ohne sie hätten wir keinen Stau in der Stadt“, glaubt ÖVP-Vizebürgermeister Harald Preuner. SPÖ und ÖVP wollen nun Parkmöglichkeiten schaffen. Bürgermeister Heinz Schaden (SPÖ): „Wir haben auf dem Messeparkplatz 3000 Parkplätze, die man außer bei den großen Publikumsmessen für die Arbeitnehmer aus dem Umland nutzen kann. Unserer Meinung nach sollte das gratis sein.“ Verkehrsreferent Johann Padutsch lehnt die Idee ab: „Der Messeparkplatz ist für Touristen da. Pendlerparkplätze gehören aufs Land.“ Nichts davon ist koordiniert mit Verkehrslandesrat Hans Mayr, der seinerseits bis 2018 mindestens 600 neue Parkplätze in der Region errichten will – aber noch mit keinem begonnen hat.

Kosten

In der Grazer City ist die Bim gratis und Parken billiger

Die Stadt Graz hat seit Jahren praktische Erkenntnisse, wie man Pendler zum Umstieg motiviert. „Der Park-&-Ride-Platz Murpark, der sehr gut funktioniert, hat eine direkte Anbindung zur Autobahn und zur Straßenbahn. Die Pendler haben nur ein paar Schritte bis zur Haltestelle“, schildert Bernd Cagran, Leiter der Verkehrssteuerung in Graz. Steirische Pendler zahlen für das Jahres-Kombiticket (Parken, Bim) 529 Euro. Salzburgs Pendler legen für denselben Service bei der Messe aktuell 739 Euro hin (360 Euro Parkkarte, 379 Euro Obus-Jahresticket). In der Grazer Fußgängerzone ist die Straßenbahn gratis, das Jahresticket wird auf 300 Euro heruntergestützt.

Ein weiteres „Geheimnis“ der steirischen Vorreiter: „Für die Wende war die gute Zusammenarbeit mit dem Land Steiermark entscheidend. Wir bauen jetzt bald Parkplätze bei den Bahnhöfen, wo die Pendler mit den Autos aus den Seitentälern kommen. Die steigen dort aus und in die S-Bahn ein“, sagte Gerhard Ablasser, Referatsleiter „Urban Plus“ der Stadt Graz. Er selbst wohne 35 Kilometer nördlich von Graz und habe alle 15 Minuten eine S-Bahn.

Buslinien

Obusse bis Bergheim, Eugendorf, Koppl führen?

Heinz Schaden hat sich – im Gegensatz zu Hans Mayr – von der unterirdischen Stadtregionalbahn verabschiedet. Schaden will stattdessen von der Salzburg AG ein Ersatzprogramm – für das man Geld in die Hand nimmt. Um den geplanten Park-&-Ride-Platz bei der Messe gut an die Stadt anzubinden, wird ein Teilstück der Bessarabierstraße (Linie 8) elektrifiziert. Dafür macht die Stadt 460.000 Euro locker.

Schaden will zudem die Obuslinie 3 von der Endstation Itzling bis nach Salzburg-Nord und Bergheim weiterführen, „um die Leute dort aus den Regionalbussen zu holen“. ÖVP-Vize Harald Preuner ist als Mehrheitsbeschaffer im Gemeinderat dafür: „Wir können von mir aus auch den 4er von Mayrwies nach Eugendorf verlängern und den 2er von Gnigl nach Koppl. Und dort mache ich dann einen riesengroßen Parkplatz. Ich bin dabei, nur wird die Stadt das nicht allein stemmen können. Da sind das Land und die Umlandgemeinden gefragt, dass die sich endlich bewegen“, so Preuner.

Auch beim Musterkorridor nach Fuschl (Postbus-Linie 150) sei das Land säumig. Der liege fertig am Tisch, 180.000 Euro seien budgetiert. Man warte auf eine Reaktion aus dem Chiemseehof. Die Leader-Region Fuschl, Mondsee (17 Gemeinden) will übrigens mithilfe von Salzburg Research und EU-Geldern Teststrecken für selbstfahrende Busse entwickeln. Sie sollen Pendler mit den großen Zubringerlinien verbinden.

Busspuren

Bahnhof, Nonntaler Brücke, Münchner Bundesstraße

Busspuren sind in Salzburg ähnlich umkämpft wie Bauvorhaben. SPÖ-Chef Schaden lässt gar prüfen, ob sich eine Öffi-Spur gegen die Einbahn auf dem Rudolfskai ausgeht. „Man käme schneller aus dem Süden in die Stadt. Es gibt keinen anderen Weg, als den öffentlichen Verkehr zu bevorzugen, auch wenn jeder schimpft“, meint Schaden. ÖVP-Vize Preuner äußert dazu „schwere Bedenken“. Für ihn käme das nur zusammen mit dem Kapuzinerbergtunnel infrage.

Johann Padutsch nutzt die Gunst der Stunde und fordert noch mehr Busspuren: eine vom Kiesel zum Bahnhof, eine über die Nonntaler Brücke sowie eine Busspur von der Autobahnabfahrt Mitte bis zur Lehener Brücke. Die gab es übrigens schon – und löste Extremstaus aus.

Für Verkehrsressortchef Mayr greift die Busspuren-Offensive der Stadt laut SN „zu kurz“. Denn das Land plane eigene für die Regionalbusse in die Stadt. Laut Mayr sollte zudem der Kurzparkzonen-Tarif von 1,5 Euro je Stunde auf 3 Euro verdoppelt werden.

Experten sehen allerdings auch bei der Stadt Salzburg Versäumnisse. So läuft die Verkehrslenkung mit automatischer Fahrzeugzählung und Dosierampeln erst langsam an. Volker Alberts von AustriaTech, einer Ideenschmiede des Verkehrsministeriums, sagt: „Die Mobilität ist im Umbruch. Wenn Städte das ignorieren, werden sie berrollt.“ 100.000 Fahrzeuge sollen es täglich schon auf der Westautobahn sein, 34.000 auf der Nordabfahrt und der Alpenstraße.

Sonja Wenger