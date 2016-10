„Das ist ein Notstand, der die Menschen sehr belastet“

Er setzte die S-Bahn durch. Ein Profi erklärt im SF-Interview, wie Verkehrspolitik gelingt und wer gefordert ist. Dabei kritisiert er die politischen Verantwortlichen scharf.

Das SF hatte den Termin in der Innenstadt vereinbart, machte sich mit dem Auto dorthin auf den Weg und stand – im Stau. Nichts ging mehr. Wir kamen natürlich zu spät. Was aber nichts machte. Unser Interviewpartner, der langjährige ÖVP-Landeshauptmann-Stellvertreter und Ex-Salzburg-AG-Chef Arno Gasteiger, kam noch etwas später …

Herr Gasteiger, wie sind Sie in die Stadt gefahren?

Arno Gasteiger: Mit dem Obus. Ich bin normal mit dem Rad in der Stadt unterwegs und nie mit dem Auto, weil das ohnehin sinnlos ist. Aber heute hat es geregnet, da nahm ich den Bus.

Wie zufrieden sind Sie mit dem Busangebot?

Ich habe eigentlich eine gute Verbindung. Ich wohne in Aigen und fahre mit dem 7er mitten ins Stadtzentrum. Aber der Obus steckt auch permanent im Stau.

Als alter Profi, der lange selbst die Politik im Land gestaltete und unter anderem die S-Bahn von Hallein bis Freilassing politisch umsetzte: Wie beurteilen Sie die Verkehrspolitik?

Wir erleben, dass der Verkehr immer öfter zusammenbricht. An Sommertagen. An Regentagen. An deutschen Feiertagen. Aber auch an ganz normalen Tagen. Ich sehe bis dato nicht, dass es die öffentlichen Hände geschafft hätten, ein Konzept zu entwickeln, um den Verkehr so zu organisieren, dass er funktioniert.

Warum?

Die Frage muss man den Verantwortlichen in Stadt und Land stellen. Ich denke aber, dass bislang zu wenig Problembewusstsein vorhanden ist und der Gestaltungswille fehlt.

Das klingt nach wenig Verständnis.

Die Untätigkeit der Verantwortlichen im Zentralraum ist tatsächlich unerträglich. Der Verkehrsnotstand ist eine unglaubliche Belastung für die Bevölkerung, für die Lebensqualität und auch die künftige Entwicklung des Zentralraums.

Speziell die Stadtpolitik lähmt sich gegenseitig.

Die Stadt ist nicht allein verantwortlich. Die Stadtbürger sind nicht die Hauptverursacher der Staus, sondern Einpendler, Touristen, der Wirtschaftsverkehr. Es kann nur eine Lösung geben, wenn Stadt, Land und Umlandgemeinden optimal zusammenarbeiten und gemeinsame Lösungen suchen. Ich habe die Verhandlungen für die S-Bahn vor 20 Jahren geführt: Wir haben sie umgesetzt, weil wir gemeinsam angepackt haben. Das wäre heute genauso möglich.

Was müsste passieren?

Das sind im Kern sechs Punkte. Erstens die S-Bahn nach Straßwalchen ausweiten, um den Einpendlern aus diesem Teil des Flachgaus attraktive Öffis zu bieten. Zweitens die Intervalle von Bus und Bahn verdichten und die Lokalbahn stärken. Drittens Busse mit Busspuren und Ampelvorrang beschleunigen. Viertens großzügige kostenlose P&R-Flächen am Stadtrand mit einem Informationssystem, das die Autofahrer per Wegweiser zu diesen Umsteigestellen leitet. Fünftens faire Preise für die Öffis. Und sechstens flächendeckende vergebührte Kurzparkzonen in der Innenstadt. Das würde die Öffis so attraktiv machen, dass sie auch angenommen werden.

Aber sind die Kosten für ein solches Konzept bewältigbar?

Auf jeden Fall. Ich kann das nicht exakt beziffern, aber mit 100 Mill. Euro, aufgeteilt auf fünf Jahre, würde man weit kommen. Und das wäre viel weniger als der Plan einer unterirdischen Lokalbahnverlägerung durch die Stadt (Kosten bis zu eine Mrd. Euro, Anm.).

P&R-Plätze gibt es aber schon – und sie werden kaum angenommen.

Ich habe das in Schweden gesehen, da gibt es bei allen Bahnhöfen und großen Bushaltestellen solche P&R-Plätze und am Weg dorthin große Wegweiser, die anzeigen, wie viele Parkplätze noch frei sind und wann die nächsten Züge oder Busse dort wegfahren. Solche Informationen sind sehr wichtig, damit Autofahrer aufmerksam gemacht werden und die Öffis auch nutzen. Zweiter wichtiger Punkt: Diese P&R-Plätze müssen kostenlos sein. Ich halte es für einen schweren Fehler, dass der P&R-Platz Salzburg Süd (Alpenstraße) kostenpflichtig gemacht wurde.

Gibt es ausreichend Platz für neue Busspuren?

Der Platz ist da, keine Frage. Aber er steht natürlich in Konkurrenz zum Platz für das Auto. Denken Sie zurück an die heftigen Debatten um die Busspur in der Imbergstraße. Kein Mensch stellt sie heute mehr infrage. Ohne sie wäre der öffentliche Verkehr in Salzburg in Wahrheit gar nicht mehr denkbar.

Stichwort Parkgebühren in der Stadt: Müssen sie stark steigen?

Das glaube ich nicht. Es genügt, wenn es flächendeckend Kurzparkzonen mit maßvollen Tarifen gibt. Das Vorbild müsste Wien sein.

Die Politiker haben aber Scheu, den Salzburgern das Auto wegzunehmen.

Das ist doch ein großes Missverständnis. Man muss sehen, dass die Autofahrer immer öfter im Stau stecken. Da verlieren sie Stunden im Auto und mir kann niemand erklären, dass sie damit eine Freude haben. Es geht also nicht darum, das Auto infrage zu stellen. Es geht darum, eine Verkehrsorganisation zu entwickeln, die verhindert, dass die Mobilität durch permanenten Stau unmöglich gemacht wird. Die Alternative zum Ausbau des öffentlichen Verkehrs wären neue Straßen. Aber wo will man in der Stadt Straßen bauen? Das ist unmöglich. Und das wäre für die Lebensqualität der Städter eine Zumutung.

Was ist mit neuen Parkgaragen. Stichwort: Ausbau im Mönchsberg.

Ich halte die Botschaft, es gibt unendlich viele Parkplätze im Stadtzentrum, für problematisch. Die Parkflächen gehören an den Stadtrand, um die Autofahrer mit öffentlichen Verkehrsmitteln in die Stadt zu bringen. Aber insgesamt ist die Garage ein Nebenthema. Wie auch die unterirdische Lokalbahnverlängerung durch die Stadt. Die könnte frühestens in 20 Jahren realisiert sein. Wir brauchen aber jetzt Lösungen.

Wie sehen Sie die Haltung der Altstadtkaufleute, die sehr auf freie Autofahrt ins Zentrum pochen?

Ich würde der Kaufmannschaft keine Verkehrspolitik überlassen. Ich erinnere mich noch sehr gut, als die erste Fußgängerzone errichtet wurde. Da hieß es, das sei das Ende der Altstadt. Heute wäre die Altstadt ohne Fußgängerzone undenkbar.

Schaden und Padutsch wetteifern seit Tagen, wo neue Busspuren entstehen könnten …

Das freut mich. Schaden und Padutsch waren ja einst ein gutes Team, das den öffentlichen Verkehr vorangebracht hat. Leider hat sich das vor Jahren geändert, weil Schaden auf die ÖVP-Linie umgeschwenkt ist. Und die hieß: Die Stadt den Autofahrern! Wenn Schaden jetzt wieder zum öffentlichen Verkehr zurückfindet, ist das sehr positiv.

Glauben Sie, dass jetzt wirklich was weitergeht?

Ich kann nur sagen: Ich hoffe es!

Wenn Sie an einen der handelnden Akteure einen Wunsch frei hätten: Wer wäre das?

Ich würde ihn an den Landesrat Mayr richten. Nämlich: auf die Stadt mit einem offenen und vorbehaltlosen Angebot der Zusammenarbeit zuzugehen.

Zur Person

Arno Gasteiger ist eine der schillerndsten Figuren der jüngeren Salzburger Landespolitik. Der gebürtige Pinzgauer und gelernte Journalist zog 1984 für die ÖVP in die Landesregierung ein und gestaltete als stellvertretender Landeshauptmann das Wirtschaftswunder der 1990er-Jahre. Er war verantwortlich für die Umsetzung der S-Bahn von Hallein bis Freilassing. Im Jahr 2000 wurde er Vorstandssprecher der Salzburg AG, seit 2011 ist er in Pension.

Titelfoto: Riebler