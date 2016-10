Alles anders im „Kontra“

Klingt schrecklich? Warten wir ab.

Teil eins. Im August macht ein kleines Lokal auf, das auf große Portionen setzt. Andere Wirte servieren 120 Gramm Fleisch? Hier sind es 50 Gramm mehr. Auch Beilagen wachsen. Der Name Kontra sei Programm, sagt Eigentümer Mladen Krndić. „Anders als die Umgebung“ solle das Lokal sein. Wobei die „Umgebung“ mit einem Blick über die Straße auszumachen ist. Der Hohlwegwirt liegt schräg gegenüber, dort sorgt Ernst Kronreif seit Jahrzehnten verlässlich für Haubenküche. In der Konkurrenz setzt das neue Lokal nicht nur auf volle Teller, auch auf eine exotische Kost. Krndić ist 1985 aus Bosnien nach Salzburg gekommen, inzwischen Österreicher und saß für die SPÖ im Gemeinderat der Stadt.

Im Stil ist das Lokal urban gehalten, viel Braun-Schwarz, Fototapeten, ein englisches Ledersofa. Man isst von Papiersets auf blankem Holztisch, aber aus bestem Porzellan. Unkompliziert – so wie das vor allem jungen Gästen gefällt.

Ein Küchenchef aus Banja Luka hat die „französisch-dalmatinische Mittelmeerküche“ entwickelt, ein Jungkoch setzt sie nun um. Die Popara (€ 9) basiert als Brotsuppe auf einem Arme-Leute-Essen in Bosnien, hier pfiffig aufgepeppt mit Lachs und gerösteten Pekannüssen. Ein sizilianisches Hühnerfilet (€ 11) zeigt unter hausgemachten Bandnudeln einen kreativen Mix aus klein geschnittenem Fleisch, getrockneten Tomaten, gerösteten Zwiebeln, Pfefferoni und Parmesan, der tatsächlich an den Süden erinnert. Der Dattelkuchen (€ 5) erwies sich als saftig und weihnachtswürzig in allzu süßer Karamellsauce. Getränke? Am interessantesten sind die Biere.

Der Vorkoster vergibt: 12,5 von 20 Punkten

Die Portionen im Kontra waren für uns unbewältigbar. Zurückschicken, wegwerfen – Verschwendung also? Nein. Der Service bietet von sich aus jedem Gast an, alles Übriggebliebene in Plastikboxen heimzunehmen.

Teil zwei. Große Essensmengen haben zwei Nachteile, erfordern mehr Wareneinsatz, kosten mehr Geld und bringen weniger Umsatz, weil im Magen kein Platz ist für ein Dessert. Das muss Krndić gedämmert sein, denn jetzt im Oktober erweisen sich die Portionen plötzlich als marktüblich. Schön bitter-süß die Parmesansuppe mit Hähnchenspieß, vorzüglich eine rosa gebratene Scheibe Beiried mit Eierschwammerln und wunderbar durchzogen eine Mascarpone-Tarte mit Ananas-Mango-Salat. Drei Gänge um nur 11,90 Euro. Weich geschmort eine Lammschulter, würzig ein gebratenes Perlhuhn – und zum Dattelkuchen gibt es nun eine Amaretto-Sauce, die nicht zu süß ist. Rasch gelernt: Die Mengen haben abgenommen, die Qualität nahm zu.

Gegenüber im Hohlwegwirt ist das Mahl teurer und noch etwas besser. Von der Konkurrenz werden beide profitieren.

