So wirkt sich der Stau auf den Alltag der Salzburger aus

Das SF hat mit Personen aus verschiedensten Lebensbereichen über ihren Alltag im Verkehrschaos gesprochen. Manche profitieren sogar vom Stau.

Schuldirektor: „Es wird immer ärger“

An den horrenden Stautagen der Vorwochen kamen die Schüler der Landesberufsschule 1 in Lehen um bis zu eine halbe Stunde zu spät in den Unterricht. „Es wird von Jahr zu Jahr ärger“, sagt Direktor Kurt Perner (im Titelbild). Johannes Schiendorfer (Direktor BRG, Nonntal) fordert von der Politik: „Wir müssen weg von den vielen Einzelfahrern und die Öffis stärken.“ Er selbst stieg vorigen Dienstag in Strobl um 6.15 Uhr in den Postbus – und kam erst um 8.15 Uhr im BRG an.

Eineinhalb Stunden für die Pizzazustellung

„Der Verkehr ist im Moment eine Katastrophe“, sagt Zia Jafari. Seit 2013 ist der junge Afghane Pizzabote der Pizzeria Piccolo im Stadtteil Parsch. Eineinhalb Stunden brauchte er in der Vorwoche für eine Zustellung nach Liefering. Die Kunden hätten trotz Hunger sehr viel Verständnis. „Mich stresst es aber, wenn ich im Stau stehe, die Pizza kalt wird und der Kunde warten muss“, sagt Jafari dem SF.

Feuerwehr: „Wir verschaffen uns schon Gehör“

Größere Probleme bei Alarmfahrten im Stadtverkehr hat die Feuerwehr nur, wenn es im Tunnel Liefering ein Problem gibt. „Über die Busspuren kommen wir aber zügig weiter. Auch rücken wir meist im Verband an, da verschaffen wir uns schon Gehör“, sagt Oberbrandmeister Richard Haslauer von der Berufsfeuerwehr. Ein Problem seien Falschparker in engen Gassen und „musikhörende Radler, die uns spät hören“.

Pendler: Bis zu eineinhalb Stunden in die Arbeit

Gerald Klaushofer brauchte noch vor ein paar Monaten 25 Minuten bis zum Messezentrum, wo er arbeitet. Heute ist es mehr als eine Stunde. In Hof verliert er wegen der Ampelregelung im Ort bis zu 20 Minuten. Dann staut es bei der Baustelle bei der Auffahrt Wallersee und dann – beim Lieferinger Tunnel. So macht Pendeln sicher keinen Spaß mehr …

Wegen Stau kein Stammplatz

Auch Kinder sind betroffen, und manchmal echt deprimiert. Der elfjährige Simon aus Salzburg-Taxham kam in einer Woche statt drei Mal nur ein Mal zum Fußballtraining beim USK Gneis. Seine Oma hatte ihn in den Horrorstaus wieder heimgebracht. Simon durfte daher beim nächsten Spiel nicht gleich mitspielen – und dann verlor sein Team auch noch.

Fahrradbote: Wenn alles steht, flitzt er vorbei

Es gibt auch Profiteure des Staus. „Unsere Aufträge sind eindeutig gestiegen“, sagt Michael Damisch von DieBoten.at. Firmen, aber auch Private versuchen so Zeit und Stress zu sparen. „Firmen freut, dass ihre Mitarbeiter die Arbeitszeit nicht im Stau verbringen.“ Wenn’s regnet, sind die Boten noch schneller, weil die Radwege fast leer sind.

Taxichef: „Das sind die Sünden der letzten 40 Jahre“

Peter Tutschku, Chef von Taxi 8111, findet grundsätzlich gut, „was die Taxis fördert“. Dazu gehören auch Busspuren. Stau ist für alle, die mehr oder weniger vom Verkehr leben, ein riesiger Schaden. Wenn unsere Fahrer nicht weiterkommen, machen die natürlich auch kein Geschäft.“ Man stünde jetzt vor den „Sünden der letzten 40, 50 Jahre“, etwa „dass man in der Peripherie keine Parkplätze gebaut hat.“ Auch das sündteure Ampeldosiersystem „sense “ verrotte im Amt.

Bilder: Ratzer (1), Strübler (2), suchanek (2), Tschalyj (2)