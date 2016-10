Landesväter, lasst das träumen

Der Landeshauptmann agiert schärfer, kantiger, verändert den Regierungsstil. Ihm hilft das politisch. Und dem Land? Freunde wie Gegner diskutieren darüber: Was ist da los? Was führt der Landeshauptmann im Schilde? Offenkundig ist es in der Wohlfühlregierung, die Wilfried Haslauer (ÖVP) mit Grünen und Hans Mayr vor drei Jahren gebildet hat, kälter geworden.