Diese Liebe hat viele Seiten

Schreiben und Lesen sind out? Stimmt doch gar nicht! Das Wehklagen, der junge Mensch hänge mit Vorliebe über dem Smartphone, kommuniziere, wenn überhaupt, präpositionslos („Gemma Europark?“) und in Drei-Wort-Sätzen, kennt man, doch ist es nur die halbe Wahrheit.

Denn es gibt sie, die Jungen, die sich auszudrücken verstehen, man höre sich nur bei Poetry-Slams um. Und es gibt nicht wenige, die schreiben können. Man findet sie nicht nur im Netz, sondern auch gedruckt auf Papier. Birgit Birnbacher ist eine dieser neuen, eigenwilligen Stimmen aus Salzburg. Sie veröffentlichte gerade ihren Debütroman „Wir ohne Wal“ (Jung und Jung). Dann gibt es Marko Dinić. Er war heuer zum Bachmann-Preislesen in Klagenfurt eingeladen. Wie er zum Schreiben kam? „Ganz klassisch mit Liebesgedichten als Teenager“, sagt er. Er kam davon nicht mehr los.

Es gibt sie noch, die Bücherwürmer

Den Drang zu schreiben kennt auch SF-Kolumnistin Mareike Fallwickl. Das „Zuckergoscherl“ arbeitet gerade an seinem zweiten Roman. Warum sie das tue? „Das frage ich mich auch. Das Schreiben quält mich manchmal total. Das ist bei mir wahrscheinlich ein höchst gestörtes Zwangsverhalten“, sagt sie und lacht.

Fallwickl schreibt nicht nur, sie ist auch das, was man gemeinhin unter einer Leseratte versteht. „Als Kind habe ich immer unter der Bettdecke gelesen, bekam dann auch gleich eine Brille. Und mit 13 tippte ich meinen ersten Schulroman.“

Rund 100 Bücher verschlingt Fallwickl pro Jahr. Da das, was man reinstopfe, irgendwo auch wieder rausmüsse, habe sie vor acht Jahren ihren Literaturblog „Buecherwurmloch.at“ gestartet.

Diese Blogs sind der etablierten Literaturkritik ein Dorn im Auge. „Natürlich gibt es Blogs von sehr unterschiedlicher Qualität, und die Kritik, wir seien Hobbyrezensenten, stimmt in gewisser Weise“, sagt Fallwickl, die Linguistik studiert hat und jetzt im Flachgau lebt. Blogger würden aber nicht den Anspruch auf Deutungshoheit erheben, wie es das Feuilleton tue. „Blogger schreiben in der Ich-Form. Da geht es um persönliche Eindrücke. Gib fünf Lesern das gleiche Buch und jeder wird es anders lesen.“

Was Fallwickl an einem Buch schätzt? „Ein Buch muss die Axt sein für das gefrorene Meer in uns, sagt Kafka. Das sehe ich auch so. Ich will beim Lesen richtig hergewatscht werden.“ Chicklit und Nackenbeißer (Schnulzen- und Groschenromane) gehörten nicht dazu, auch Krimis, Thriller, Fantasy lese sie kaum. „Das spricht mich nicht an.“

Blogger vergeben Buchpreis

Wenn der Literaturbetrieb in Sachen Blogger auch die Nase rümpft, so gibt es doch Annäherungen: Gemeinsam mit der Frankfurter Buchmesse (19. bis 23. Oktober), einem großen Verlag und Literaturkritiker Denis Scheck vergeben Fallwickl und 15 Blogger erstmals den „Blogbuster“-Preis der Literaturblogger.

Wie lernt man überhaupt gut schreiben? „Sich so oft wie möglich einem kritischen Publikum stellen“, rät Marko Dinić. Mit dem Kunstkollektiv Bureau du Grand Mot organisiert er niederschwellige Formate, wo sich junge Wilde austesten können. Auch erostepost im Literaturhaus sei eine gute Anlaufstelle. Und wer Zweifel hat, dem legt Dinić folgende Worte, die einst Ilija Trojanow zu ihm sagte, ans Herz: „Einfach schreiben. 30.000 Stunden. Dann wird das sicher was.“

