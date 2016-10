Naturbestattung: So funktioniert das

Die Wahl der letzten Ruhestätte sollte jeder für sich selbst treffen. Was bleibt, ist die Erinnerung.

Die Globalisierung und Veränderungen in der Gesellschaft haben auch zu einem Wandel in der Bestattungskultur geführt. Wenn die Nachkommen etwa woanders leben, entscheiden sich Menschen oft für eine Feuerbestattung, um ihre Kinder nicht mit der Grabpflege zu belasten. Der Anteil der Einäscherungen hat gegenüber den bis in die 1950er-Jahre üblichen Erdbestattungen stark zugenommen. „Der Trend zur Urne ist weiter ungebremst“, sagt Alexandra Reich-Dertnig, Innungsmeisterin der Bestatter in Salzburg. Zum einen erleichtert das etwa eine spätere Zusammenführung ins gemeinsame Familiengrab, zum anderen ist diese Form insgesamt günstiger. Die Kosten für Grabgestaltung und -pflege entfallen nämlich. Auch die anonyme Bestattung wird immer beliebter. Mögliche Arten, die sterblichen Überreste dem Naturkreislauf zuzuführen, sind Meeres-, See- oder Flussbestattungen (Donau), die Urnenbeisetzung in der Nähe einer Baumwurzel oder das Verstreuen der Asche auf einer Blumenwiese bzw. in den Bergen.

Verschiedene Anbieter haben sich auf alternative Bestattungsformen spezialisiert und erfüllen den Verstorbenen im Nachhinein fast jeden Wunsch. Selbst der Abwurf der Asche aus einem Flugzeug oder die Verwandlung in einen Erinnerungsdiamanten ist möglich. „Jeder Mensch hat in seinem Leben bestimmte Vorlieben, die sollten auch entscheidend für die Wahl seiner letzten Reise sein“, sagt Elisabeth Zadrobilek, GF der „Naturbestattung“ .

Oft allerdings lässt ein allzu leichtfertiger Umgang mit dem Sterben nach dem Motto „Ich bin dann mal weg“ die Nachkommen mit einer Trauer zurück, die sie nur schwer bewältigen können. Es hat sich nämlich gezeigt, dass es zum Verarbeiten des Verlusts einen bestimmten Ort braucht. Wo man Lichtlein entzünden, Blumen, Gegenstände oder Briefe ablegen oder ganz einfach nur Gedanken nachhängen kann. Dies ist aber auch bei modernen Bestattungen durchaus möglich. Die Himmelsspirale etwa ist eine spiralförmige Urnenanlage mit einem zentral eingebetteten Kraftplatz zur Trauerbewältigung und virtuellem Zugang über den PC von zu Hause aus.

Eine weitere Variante ist der Urnenhain, wie er auf vielen Friedhöfen angeboten wird. Auch hier halten sich Errichtungs- und Erhaltungskosten in Grenzen, individuelle Trauerhandlungen am Grab werden jedoch ermöglicht.

Michaela Pircher

Fotos: Naturbestattung