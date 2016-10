Das Wunschwetter auf Bestellung

Von Wetterkerzen und Hagelfliegern.

Wer von uns hat sich nicht schon öfter gewünscht, das Wetter beeinflussen zu können? In vorchristlicher Zeit wurden deshalb Naturgötter angerufen oder ihnen Opfer dargebracht, um möglichst gutes Wetter zu bekommen. Das erste gut belegte und auch heute noch verbreitete Wetterbrauchtum waren die sogenannten Wetterkerzen – zum Gebet angezündet, sollen sie bei nahendem Unwetter Schäden und Blitzeinschläge abwenden. Wetterläuten ist eine heute noch in manchen Landgemeinden ausgeübte Handlung, die dazu dienen soll, Unwetter abzuhalten. Sobald sich eine Gewitterwolke nähert, muss der Mesner die Kirchturmglocken läuten. Ließen sich Ernteschäden nicht vermeiden, konnte sich dies früher in Form geringerer Neujahrsgeschenke negativ auf die Mesner-Einkünfte auswirken.

Wie geht aber die moderne Meteorologie mit dem Thema um? Durch die vertiefte Kenntnis der Naturgesetze lassen sich gewisse meteorologische Vorgänge kleinräumig beeinflussen – vor allem, um Wetterextreme zu mildern. Seit Anfang der 1950er-Jahre ist es möglich, Wolken künstlich abregnen zu lassen. Durch das Einbringen von Silberjodid und anderen Chemikalien als künstliche Kondensationskeime in vorhandene Wolken wird ein schnelleres Einsetzen von Niederschlägen erreicht. Diese „Impfung“ von Wolken kann speziell der kleinräumigen Unwetterbekämpfung dienen. Gewitterwolken sollen zum Abregnen gebracht werden, bevor Hagel entsteht. In Bayern sowie in der Wachau und Steiermark haben die Hagelflieger lange Tradition. Ob das wirkt oder nicht, ist nicht eindeutig nachgewiesen. Das Verblasen des zähen Herbstnebels in den nächsten Wochen wird auf jeden Fall ein unerfüllbarer Wunsch bleiben …

Das Wetter…

… in dieser Woche: Bis zur Wochenmitte ist es unter leichtem Föhneinfluss trocken und mild. Danach setzt sich feuchteres und kühles Tiefdruckwetter durch.

… in dieser Woche vor 3 Jahren: Die Temperaturen in der Stadt steigen auf fast 25 Grad.

… in dieser Woche vor 6 Jahren: Aufgrund von extremer Vereisung wird die Autobahn vor dem Nordportal des Tauerntunnels gesperrt.

… in dieser Woche vor 24 Jahren: Ein früher Wintereinbruch bis in die Täler löst ein Verkehrschaos aus.

Aktivitätstipp: Nutzen Sie die milden Herbsttage, um den Garten winterfit zu machen und frostempfindliche Pflanzen ins Haus zu bringen!