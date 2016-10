Abtauchen ins Bilderbuch der schrillen Töne

Ältere Semester seien vorab gewarnt: Diese Musik kann verstören und schlaflose Nächte verursachen. Jüngere wissen das – und genießen es. Die Wiener Band Bilderbuch gehört zu den Protagonisten einer neuen Generation. Da werden in den Texten Deutsch und Englisch bunt gemischt, da werden Musikstile verschmolzen – gnadenlos, chaotisch, aufwühlend.

Seit einigen Tagen jagen die Wiener Jungs, die für Party, Coolness, Chillen stehen, ausgerechnet einen Song namens „I love Stress“ durch den Äther. Die neue Single hat das Zeug, an Prachtstücke wie „Maschin“ oder „Schick Schock“ anzuschließen. Was älteren Semestern Halt geben könnte: Ein wenig erinnert Bilderbuch an Falco. Aber viel ist musikalisches Experiment – Electronic, Indie, Rock.

Das fährt in die Glieder. Ungestüm. Gewaltig. Bitte, bitte einmal live in Salzburg.

Ganz wichtig, auch wenn es ein krasser Sprung ist: Wir wollen uns vor dem ehrwürdigen Komitee verneigen, das den Mumm hatte, den Literaturnobelpreis an Bob Dylan zu vergeben. Vor Dylan verneigen wir uns sowieso.