Warum so viele ihr Glück beim Trommeln finden

Was dem Afrikaner die Djembe, ist dem Österreicher die Pauke. Das war einmal. Während anzunehmen ist, dass die Pauke in Afrika wenig Anklang findet, entdecken hierzulande immer mehr Menschen die Trommel für sich. Woran liegt das?

„Das Trommeln hat einen sehr sinnlichen Aspekt, man spürt die Schwingungen am ganzen Körper“, sagt Karin Mitterbauer. Sie trommelt bei der Frauenband Affenbrot und unterrichtet seit rund 20 Jahren als Rhythmus- und Trommelpädagogin. Sogar einen eigenen Lehrgang für ethnisches Trommeln hat sie ins Leben gerufen.

Dabei kommt sie eigentlich aus der klassischen Musik. Schon mit drei Jahren lernte sie Klavier. Damals gab es kaum Improvisation, später war ihr die Notentreue zu wenig, erzählt Mitterbauer. So kam sie aufs Trommeln. „Das lernt man übers Gehör, das ist ein ganz anderer Zugang zu Musik.“ Und noch ein wesentlicher Aspekt spricht für die Trommel: Es wird in der Gruppe musiziert. „In einem Rhythmus miteinander zu schwingen, das löst ein verbindendes Gefühl aus. Man singt und tanzt auch dazu. Das entspannt und belebt zugleich.“

Sinnlich, belebend, ausgleichend

Das spricht vor allem Frauen an. 95 Prozent ihrer Schützlinge sind weiblich, schätzt Mitterbauer. Weil das Trommeln eine gruppendynamisch ausgleichende Wirkung hat, wird sie gern in Kindergärten und zu Firmen gerufen. „Schüchterne trauen sich, einmal laut zu sein, Aktive müssen sich in die Gruppe einfügen“, erklärt sie. Manche könnten mit dem Trommeln allerdings gar nichts anfangen: „Die nervt das Monotone. Das sind dann eher die Kopfmenschen.“

Den sozialen Aspekt des Trommelns betont auch Eliran Hasson von Drums On Fire: „Das steckt schon im Wort. Djembe bedeutet so viel wie: in Frieden zusammenkommen. Da sind Hautfarbe und Religion völlig egal.“ Hasson stammt aus Israel. Dort seien Trommelgruppen bei Hochzeiten selbstverständlich, erzählt er. Auch er hat in seinen Workshops großteils Frauen.

Frauen trommeln, Männer spielen Schlagzeug

Ganz anders sieht es beim Schlagzeug aus. Das ist nach wie vor eher eine Männerdomäne, bestätigt Klaus Brennsteiner. Er gilt als einer der besten Schlagzeuger hierzulande. Aktuell ist er mit Rapper Scheibsta unterwegs, mit Parametrix begibt er sich in eher jazzige Gefilde, mit The Talisman Collection rockt er die Bühne.

„Rhythmus, Trommeln, Schlagzeug, das hat etwas Ursprüngliches. Das ist Kommunikation“, sagt er. Man könne sich beim Schlagzeug körperlich und emotional gut abreagieren: „Ich kam zum Schlagzeug, weil der Volksschuldirektor zu meiner Mutter sagte: Der Bub hat ein bisserl viel Energie, dem würde das nicht schaden“, sagt er und lacht.

Von Petra Suchanek

Zum Foto: Karin Mitterbauer weiß: Trommeln ist in Salzburg in erster Linie Frauensache.

Wo man demnächst trommeln kann

Verein MARK (Gnigl-Sam), Start: 8.11.,

EKIZ Oberndorf: Kinderkurse ab 10.10., Info: www.drumsonfire.net

Lehrgang & Workshops mit Karin Mitterbauer: www.trommel-rhythmus.at

Rockhouse: 13.10., Drum-Workshop mit Klaus Brennsteiner, www.rockhouse.at