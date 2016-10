Veganern sei gesagt: Pflanzen wollen nicht gegessen werden

Deshalb ist nicht alles, was natürlich ist, auch gesund. Käfer wissen das. Menschen müssen noch viel lernen.

Was verbindet die Medici mit Sokrates’ Schierlingsbecher und einem Ölkäfer auf der Salzachböschung am Giselakai? Gift, erklärt die Biologin und Mathematikerin Elisabeth Geiser. Bei geringer Dosis wirkt Cantharidin als Aphrodisiakum, ein Zuviel davon führt zum langsamen Tod. Ideal für Giftmorde, wussten die Medici, ideal zum Selbstschutz, weiß der Käfer. Er stellt das Gift selbst her, bei Gefahr presst er es aus seinen Beinen. Das mag kein Vogel.

Andere Käfer produzieren nicht selbst, sie zapfen Pflanzen an, um ihr internes Giftdepot aufzufüllen. Wer nicht weglaufen kann, muss sich verteidigen, daher setzt manche Pflanze auf Gift. Auch in Salzburg wachsen „chemische Kampfstoffe am Wegesrand“, weiß Geiser. Sie erforscht seit über 30 Jahren Salzburgs Käferwelt. Diese verfügt gleichsam über „Apothekerwissen“, wie Geiser augenzwinkernd kundtut. Davon kann der Mensch lernen.

Manche Käfer tanken Gift von Pflanzen

Das „Zurück zur Natur“ in Küche und Hausapotheke ruft viele Hobbysammler auf den Plan, doch: „Nicht alles, was natürlich ist, ist gesund. Manches kann sogar tödlich sein“, warnt Geiser.

Hier kommt der Käfer ins Spiel: Klar, dass nicht jeder Käfer, der auf einer Pflanze sitzt, Gift tankt. Schließlich gibt es viele Arten. Aber von dem Kraut, auf dem ein schön gefärbtes Krabbelinsekt sitzt, sollte man die Finger lassen. Der Käfer signalisiert seinen Fressfeinden durch die auffällige Optik: Ich bin ungenießbar. Und das könnte auch auf die Pflanze zutreffen.

„Tee mit selbst gepflücktem Huflattich wirkt auf die Leber wie 30 Vollräusche.“ Elisabeth Geiser, Biologin

Johanniskraut gilt als stimmungsaufheiternd. Der Wirkstoff Hypericin wirkt bei Sonneneinstrahlung jedoch toxisch. Man sollte nach der Einnahme solcher Präparate deshalb die Sonne meiden. Die Larven des Johanniskraut-Blattkäfers wissen das: Sie fressen bei Nacht, untertags suchen sie Schutz. Der Bergblattkäfer nutzt das in Greiskraut und Pestwurz enthaltene Pyrrolizidinalkaloid zur Abwehr. Beide Pflanzen sind mit dem Huflattich verwandt. Jetzt sollte es klingeln: Huflattich hilft bei Husten, man sollte ihn aber nie selbst pflücken. Der Apotheker weiß die Pflanze zu entgiften. Eine Tasse Tee mit selbst gepflücktem Huflattich hingegen habe auf die Leber die Wirkung von 30 Vollräuschen, sagt Geiser. Es gebe auch Spekulationen, wonach Paracelsus seine Leber durch Huflattichtee geschädigt habe.

Kartoffeltriebe sind sehr giftig

Sprossen und Triebe gelten als gesund, bei Kartoffeln sind sie extrem giftig. Das darin enthaltene Solanin kann zum Tod führen. Der Kartoffelkäfer hat sich mit dem Gift arrangiert, der Mensch soll die „Augen“ der Triebe und die Schale großzügig entfernen und die Kartoffel durchkochen.

Noch ein Schwank aus dem Reich der Vögel: Männliche Großtrappen fressen vor der Balz gern giftige Ölkäfer. Denn das Weibchen schaut sich das Hinterteil des Werbers genau an. Ist da der Wurm drin, wird’s nichts mit der Liebe. Der schlaue Vogel schluckt die Krot und entwurmt sich so. Auch das Federvieh weiß: Oft entscheidet das richtige Maß über giftig oder gesund.

Von Petra Suchanek

Zum Bild: Der Meloe proscarabaeus aus der Familie der Ölkäfer kommt am Giselakai in Salzburg vor.

Foto: Elisabeth Geiser